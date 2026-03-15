Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε ακόμη και στο -15 κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, κάπου εκεί όμως αποφάσισε να παίξει μπάσκετ και τελικά όχι μόνο έκανε την ανατροπή αλλά συνέτριψε με 103-78 την ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ στο πρώτο 5λεπτο, στη συνέχεια όμως η Ένωση πήρε το προβάδισμα και άρχισε να το αυξάνει. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα με σερί 11-0 μετέτρεψε το 18-20 σε 18-31 στο τέλος του πρώτου γύρου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν εκτός τόπου και χρόνου και βρέθηκε ακόμη και στο -17, καθώς το σκορ έγινε 25-42 στο 13′, κάπου εκεί όμως ανέλαβε δράση ο Ναν… Ο Αμερικανός έκανε ό,τι ήθελε και οι «πράσινοι» με επιμέρους σκορ 24-6 προηγήθηκαν με 49-48 και έκλεισαν στο +3 (55-52) το πρώτο ημίχρονο.

Από εκεί και πέρα, τα πράγματα ήταν απλά για το «τριφύλλι» καθώς ξέφυγε με 15 πόντους (70-55) και στη συνέχεια με 17 (79-62), για να μειώσει η ΑΕΚ σε 79-67 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ, ο Παναθηναϊκός όμως ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και ανέβασε κι άλλο τη διαφορά, επικρατώντας τελικά με 103-78.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78