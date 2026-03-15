Η οργάνωση Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε ότι οι μαχητές της επιτέθηκαν την Κυριακή σε ισραηλινή αεροπορική βάση νότια του Τελ Αβίβ, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου.

Σε δήλωσή της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Παλμάχιμ, περίπου 140 χιλιόμετρα (85 μίλια) από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, με «προηγμένο πύραυλο», αφού είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη για αρκετές άλλες επιθέσεις εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο κοντά στα σύνορα.