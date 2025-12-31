Δύο επεισοδιακές ληστείες, η μία με το πρόσχημα ότι ο δράστης ήταν «αστυνομικός» και η δεύτερη με λεία το κινητό τηλέφωνο και τα παπούτσια του θύματος, σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στον Άγιο Δημήτριο και στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, αντίστοιχα.

Η πρώτη ληστεία έγινε στην οδό Αγίου Δημητρίου 249 στον Άγιο Δημήτριο, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 20:10. Άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο, προσέγγισε 33χρονο αλλοδαπό ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου και βγαίνοντας από το όχημα τού είπε να σηκώσει τα χέρια ψηλά, λέγοντας ότι είναι αστυνομικός.

Ο 33χρονος αιφνιδιάστηκε, σήκωσε τα χέρια και τότε ο δράστης του άρπαξε το πορτοφόλι από την τσέπη του μπουφάν και ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει. Ο 33χρονος όμως, όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ, πήδηξε μέσα στο αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο και συνεπλάκη με το δράστη, αλλά εκείνος κατάφερε τελικά να διαφύγει και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ..

Η δεύτερη ληστεία έγινε στις 03:10 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ήρας και Πολυτεχνείου στο Νέο Ηράκλειο. Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, επιτέθηκαν σε 23χρονο ημεδαπό, ο οποίος κινούνταν πεζός, τον χτύπησαν στο κεφάλι και στο σώμα, του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τα παπούτσια και εξαφανίστηκαν.

Ο 23χρονος διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ οι δράστες αναζητούνται.