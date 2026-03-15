Στο πρόβλημα της οπαδικής βίας στην Ελλάδα, μετά τη δολοφονία οπαδού του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του έπειτα από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανιωνίου.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ επέστρεψε στη δράση μετά το πρόβλημα στη μέση που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες εβδομάδες και στις δηλώσεις του εστίασε στο πρόβλημα της οπαδικής βίας.

«Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι στενάχωρα και οφείλουμε από το πόστο που έχει ο καθένας να μιλάει. Μέχρι πότε θα σκοτώνονται άνθρωποι επειδή δεν αρέσει σε κάποιον η ομάδα που υποστηρίζει; Μια μάνα χάνει το παιδί της, περιμένει να γυρίσει και δεν γυρνάει. Μέχρι πότε θα είναι πρόβλημα τι ομάδα είναι ο καθένας. Έχουμε ευθύνη όλοι ο καθένας από τη θέση του να προστατέψει τον αθλητισμό.

Δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι, μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό του ποια ομάδα υποστηρίζουν. Δεν είμαι αρμόδιος, έκρινα ότι πρέπει να τα πω. Θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο, αλλά ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Έχουμε 2026 και αυτά γίνονται εδώ και 40 χρόνια. Είναι κρίμα και άδικο», ήταν τα λόγια του Βεζένκοβ, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στη δράση.

«Ήταν δύσκολες τρεις εβδομάδες, γιατί ο τραυματισμός στη μέση είναι κάτι που δεν ελέγχεις. Ευχαριστώ το σταφ που με βοήθησε, δεν είμαι στο 100% ακόμη και για να αντέξω θέλει δουλειά. Το θέμα είναι ότι κερδίσαμε. Μένουν δύο μήνες, όχι πάρα πολύ, να τελειώσουμε την κανονική περίοδο στην EuroLeague και να ετοιμαστούμε για τα playoff».