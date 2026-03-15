Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε πέντε άτομα για τη συλλογή και διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Οι συλληφθέντες ήταν ηλικίας 25 έως 39 ετών, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να έχει «υποβληθεί σε εντατική εκπαίδευση σε στρατόπεδα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Αυτός και οι υπόλοιποι κρατούμενοι τράβηξαν φωτογραφίες και κατέγραψαν τις συντεταγμένες μιας σειράς ζωτικών και σημαντικών τοποθεσιών, καθώς και ορισμένων ξενοδοχείων στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, και έστειλαν αυτές τις φωτογραφίες και τις συντεταγμένες στην Ιρανική Επαναστατική Φρουρά, γεγονός που βοήθησε στη διαδικασία στόχευσης αυτών των τοποθεσιών», προστέθηκε.