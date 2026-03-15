Την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις προνοιακές δομές και ειδικότερα στη μονάδα Λασιθίου καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επικίνδυνες συνθήκες περίθαλψης και πλήρη απουσία δομών αποϊδρυματοποίησης, που επιβαρύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους φιλοξενούμενους.

Αναφέρει η ανακοίνωση:

Στη δημοσιότητα βγήκαν οι συνθήκες περίθαλψης στη προνοιακή μονάδα Λασιθίου που περιθάλπει περί τα 80 άτομα με βαριές αναπηρίες, νοητική υστέρηση κ.α.λ.

Στις 23 Μαρτίου 2024 είχα επισκεφθεί τη προνοιακή μονάδα Λασιθίου και εξέδωσα καταγγελία για τις συνθήκες εργασίας και περίθαλψης εξ αιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, την εισαγωγή ψυχιατρικών επικίνδυνων περιστατικών με εισαγγελική εντολή που διαλύουν τη λειτουργία της μονάδας, την παντελή έλλειψη στη Κρήτη στεγαστικών δομών στη κοινότητα για την αποϊδρυματοποίηση των περιθαλπομένων σε ανθρώπινες συνθήκες.

Τα πράγματα δύο χρόνια από την επίσκεψη μου χειροτέρεψαν.

Δομές αποϊδρυματοποίησης καμία, συνεχίστηκαν οι εισαγωγές ψυχιατρικών ασθενών με εισαγγελική εντολή και το προσωπικό λιγοστεύει συνεχώς.

Στη μονάδα Λασιθίου ήταν 36 νοσηλευτές, φροντιστές και τώρα είναι 18 για 80 περιθαλπόμενους σε δύο ορόφους των 40 ατόμων.

Πολλές φορές μένει ένας στη βάρδια γιατί ο δεύτερος συνοδεύει περιθαλπόμενους σε νοσοκομεία για περίθαλψη.

Όλοι οι περιθαλπόμενοι χρήζουν ατομικής περιποίησης. το εν λόγω προσωπικό καθαρίζει, κάνει νοσηλεία, ταΐζει, κάνει τον τεχνικό, τον φύλακα τα πάντα.

Στα ψυχιατρικά νοσοκομεία επιτρέπεται η ολιγόωρη καθήλωση επί κλίνης με ιμάντες με ιατρική εντολή.

Στις προνοιακές μονάδες όχι.

Τι θα κάνουν οι συνάδελφοι με τα 15 και πλέον άτομα που περιθάλπονται με εισαγγελική εντολή και είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και προς τους άλλους περιθαλπόμενους;

Σε όλες τις προνοιακές μονάδες συναντάς ήρωες εργαζόμενους των 800 ευρώ το μήνα και επικίνδυνες συνθήκες περίθαλψης, ελλείψεις νοσηλευτών, γιατρών, ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, φροντιστών κ.α.λ.

Οι οργανικές θέσεις είναι 5.000 και υπηρετούν 2.500 υπάλληλοι.

500 άτομα κοινωνικά περιστατικά είναι εγκλωβισμένα στα νοσοκομεία μήνες ή χρόνια επειδή δεν έχουν που να πάνε και αρνούνται να πάρουν εξιτήριο.Οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων συναντούν τείχος στις προνοιακές μονάδες. Πρέπει να πεθάνει ένας περιθαλπόμενος για να πάρουν άλλο από τη λίστα. Αναμονή χρόνια.

Επίσης 70 με 80 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή ελλείψει προνοιακής μονάδας να τα υποδεχθεί.

Έχουμε επανηλειμμένως θέσει τα ζητήματα στο Υπουργείο κοινωνικής συνοχής και οικογένειας αλλά τίποτα. Ούτε καν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν αναθεώρησαν για τους εργαζόμενους. Αρνούνται να προσλάβουν το απαραίτητο προσωπικό και με τα χίλια ζόρια ανανεώνουν τις συμβάσεις των επικουρικών εργαζόμενων.

Θα δούμε και χειρότερες συνθήκες περίθαλψης εάν δεν προσλάβουν προσωπικό και δεν προχωρήσουν την αποϊδρυματοποίηση.