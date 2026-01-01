Το 2026 που μόλις μας έφθασε, αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός φέρνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος των πολιτών των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, προβλέπονται πληθώρα μέτρων που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, στηρίζουν κοινωνικές ομάδες, και εξασφαλίζουν επιπλέον πόρους για την υγεία, την άμυνα, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επενδύσεις.

Τις πρώτες αλλαγές τις είδαμε ήδη να ξεκινούν από τον Δεκέμβριο, με την καταβολή ενισχύσεων σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Την ίδια περίοδο, ολοκληρώθηκαν αυξήσεις μισθών στα σώματα ασφαλείας και επιστροφές ενοικίων.

Οι δε συντάξεις αυξήθηκαν με συμψηφισμό κατά 50% της προσωπικής διαφοράς και με τη νέα φορολογική κλίμακα μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, δίνονται οι ενισχύσεις ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ στους αγρότες, ενώ οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν ειδική στήριξη για την ευλογιά των ζώων. Ας δούμε τι αναμένεται τους επόμενους μήνες:

Ιανουάριος 2026

Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου. Ιδιαίτερο όφελος θα έχουν οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έως 30 ετών. Μειώνεται επίσης από αυτό τον μήνα κατά 30% ο ΦΠΑ σε μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα σε περιοχές με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Οι δε στρατιωτικοί και διπλωμάτες θα λάβουν αναδρομικές αυξήσεις αποδοχών από τον Οκτώβριο, ενώ αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και τα ειδικά επιδόματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης για πάνω από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς.

Μάρτιος 2026

Με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς και ακριτικές περιοχές θα δουν τον φόρο τους μειωμένο κατά 50%. Στις φορολογικές δηλώσεις που θα ανοίξουν τον ίδιο μήνα, περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα επωφεληθούν από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα θα απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα δύο επόμενα χρόνια. Οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής θα έχουν μειωμένο ελάχιστο εισόδημα κατά 50%.

Απρίλιος 2026

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, γεγονός που επιφέρει αύξηση στα επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, τις αμοιβές υπερωριών και τις τριετίες. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Νοέμβριος 2026

Καταβάλλεται ξανά ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, ενώ συνεχίζεται η επιστροφή ενοικίου σε δικαιούχους.

Δεκέμβριος 2026

Οι συντάξεις αυξάνονται με βάση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Ιανουάριος – Μάρτιος 2027

Μειώνονται επιπλέον κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους και εργοδότες. Οι φορολογικές δηλώσεις για το 2026 φέρουν σημαντική μείωση φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων βλέπουν μειώσεις φόρου σε εισοδήματα από ενοίκια (από 35% σε 25% για ποσά 12.000–24.000 ευρώ). Ο ΕΝΦΙΑ γίνεται μηδενικός για περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες μικρών οικισμών και ακριτικών περιοχών.

Απρίλιος 2027

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται περαιτέρω, φτάνοντας τα 950 ευρώ, σημειώνοντας συνολική αύξηση 46% από το 2021, ενώ οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων προσαρμόζονται ανάλογα.

Όπως διαπιστώνει κανείς, τα ευνοϊκά μέτρα καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των πολιτών: εργαζόμενους, συνταξιούχους, νέους, οικογένειες με παιδιά, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και κατοίκους ακριτικών περιοχών. Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, η συνδυαστική εφαρμογή τους στοχεύει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων και στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα.