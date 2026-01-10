Στη Νίκαια όπου σήμερα, Σάββατο 10/1 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων είναι στραμμένα τα βλέμματα καθώς οι αγρότες παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους και για τα επόμενα βήματά τους.

Ειδικότερα σήμερα οι αγρότες βάζουν τις τελευταίες πινελιές στα αιτήματά τους, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό την Τρίτη, 13/1 στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταξύ άλλων θα ορίσουν την αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στον διάλογο, όπου θα τεθούν τα 6 κυβερνητικά θέματα αλλά και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Στη μία το μεσημέρι η συνεδρίαση των αγροτών στη Νίκαια

Η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων συνεδριάζει στη Νίκαια στη μία το μεσημέρι, προκειμένου να οριστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews πάνε με μικρό καλάθι σε αυτή τη συνάντηση αλλά ελπίζουν όμως τουλάχιστον ότι έστω κι έτσι, θα υπάρξει ικανοποίηση, ώστε να επιστρέψουν στα μπλόκα και να πάρουν τις αποφάσεις. Όπως και να έχουν τα πράγματα, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνουν ξανά ραντεβού στα μπλόκα.

Τι συμβαίνει με τα μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία του οδικού δικτύου αφού άνοιξαν Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς. Ωστόσο, παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα είναι ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ —περίπου 1.500 με 2.000— που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Σοβαρό είναι το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν.

«Όταν τελούνται αδικήματα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα»

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», εστιάζοντας στο πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας όπου τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Μίλησε πάντως για πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες και στη Θεσσαλία.

«Όταν τελούνται αδικήματα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα», τόνισε, μιλώντας για δεκάδες δικογραφίες.

Ειδικά για τη Νεμέα ανέφερε ότι «κινδύνευσαν και οι αγρότες που εισέρχονταν πεζοί στο οδικό δίκτυο». «Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια, δίπλα στο μπλόκο», είπε κλείνοντας.