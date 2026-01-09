Νωρίτερα άνοιξαν τους δρόμους οι παραγωγοί σε ορισμένα σημεία, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Κάποιοι τροποποίησαν το πρόγραμμα των αποκλεισμών που είχαν αποφασίσει, ενώ άλλοι παραμένουν σταθεροί στις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Σε ορισμένες περιοχές δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η γενική συνέλευση για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας έδωσαν, νωρίς το πρωί σήμερα, στην κυκλοφορία τον δρόμο που είχαν αποκλείσει χθες, στις 12 το μεσημέρι, και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στις 12 το μεσημέρι δίνεται στην κυκλοφορία ο δρόμος στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, ολοκληρώνοντας έτσι έναν 24ωρο αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στον νομό Καβάλας, οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο της Μουσθένης άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για ένα δίωρο (μέχρι τις 12 το μεσημέρι), προχωρώντας παράλληλα σε διανομή προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς.

Παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός σε Μπάρα Σιάτιστας και κόμβο Φιλώτα

Σε εξέλιξη παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, για σήμερα έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 17:00, με ανοιχτό ωστόσο το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των αποκλεισμών, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησε χθες στις 10 το πρωί. Οι παραγωγοί προχωρούν σε αποκλεισμούς των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και στα αντίστοιχα αντίθετα ρεύματα. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.

Τι γίνεται στα τελωνεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Από χθες στις 12:00 το μεσημέρι, το τελωνείο του Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένο, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Η διέλευση των ι.χ επιβατικών οχημάτων καθορίζεται περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα Ι.Χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 6 το απόγευμα και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 4 μετά το μεσημέρι και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποδέχθηκε τη νέα πρόταση για διάλογο με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου το απόγευμα. Ενόψει της συνάντησης, αύριο στις 12:00, στη Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για τον ορισμό της αντιπροσωπείας και την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου δράσης.