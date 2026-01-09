Για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των αγροτών. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων έκαναν δεκτό το κάλεσμα για διάλογο, όπως αυτό επαναδιατυπώθηκε χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και εξετάζουν το ενδεχόμενο σύγκλησης νέας σύσκεψης του Πανελλαδικού Συντονιστικού μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης τέθηκαν ως όροι το άνοιγμα των δρόμων, καθώς και η πλήρης εκπροσώπηση των μπλόκων.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη, που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, το Σάββατο στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συνέλευση, όπου θα αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Η επιτροπή θα προέρχεται από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς συμμετοχή μπλόκων που είχαν ταχθεί εξαρχής υπέρ άμεσου διαλόγου.

Ωστόσο, όπως τονίζουν με έμφαση οι εκπρόσωποι των αγροτών, «δεν τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων». Αντίθετα, σημειώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τους αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Τι συμβαίνει στα μπλόκα

Στο μπλόκο του Μπράλου, στο πρώτο και μεγαλύτερο που συναντά κανείς φεύγοντας από την Αθήνα, η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτηρίων. Τα Ι.Χ. κινούνται μέσω Αμφίκλειας από την παλιά εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, με μικρές καθυστερήσεις.

Αρχικός σχεδιασμός των αγροτών ήταν να διακοπεί και η δίοδος προς Άμφισσα και Μπράλο, ωστόσο τελικά δεν προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό, επιτρέποντας στα οχήματα να διέρχονται μέσα από το χωριό Μπράλος ή από τον χώρο του πρατηρίου καυσίμων, ώστε να εξυπηρετηθούν κυρίως οι μεταφορές με νταλίκες.

Προβλήματα παρατηρούνται κυρίως στη διαδρομή προς Αθήνα, καθώς ο δρόμος Άμφισσας – Μπράλου είναι στενός και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει βαρέα οχήματα. Αντίθετα, από την Αθήνα τα φορτηγά κινούνται κανονικά. Όπως τονίζεται, η χώρα δεν «κόπηκε» τελικά στα δύο, καθώς σε ένδειξη καλής θέλησης οι αγρότες άφησαν ανοιχτούς παράδρομους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ1, από τις 12 το μεσημέρι ξεκινά η αποχώρηση των τρακτέρ από την Καρδίτσα, ενώ έως το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει πλήρως η ΠΑΘΕ στο ύψος του Μπράλου, έπειτα από κοινή απόφαση των μπλόκων Μπράλου, Αταλάντης και Δομοκού. Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται γύρω στις 3 με 4 το απόγευμα.

Στην Εύβοια, από το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του μπλόκου, σύμφωνα με την οποία η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχε αποκλειστεί, θα ανοίξει σήμερα στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό».

Σήμερα αναμένεται και η τελική απόφαση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου μέχρι αργά χθες το βράδυ βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό και επιστροφής τους στις αρχικές θέσεις πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση κάτι που δεν αναμένεται πριν από το μεσημέρι.

Τέλος, στη Θήβα, όπου χθες σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, περιοριζόμενη σε λεκτική αντιπαράθεση χωρίς συνέχεια, αναμένεται σήμερα να ανακοινωθούν οι προθέσεις των αγροτών. Χθες το βράδυ, πέραν του αποκλεισμού της εθνικής οδού στον κόμβο της Θήβας, προχωρούσαν κατά διαστήματα και σε κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Καναβαρίου Θηβών.

Τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα

Στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κακαβιάς που έκλεισαν χθες το μεσημέρι, με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μπάλες άχυρου, προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Γιάννενα.

Τα τρακτέρ από το μπλόκο Καλπακίου μετακινήθηκαν χθες προς το Τελωνείο Κακαβιάς και έκλεισαν τον δρόμο στη θέση Παρακάλαμος. Μετά την εξέλιξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό, αναμένεται το μεσημέρι να επιστρέψουν στο Καλπάκι και να ανοίξουν την εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Ωστόσο, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο Καλπάκι.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Στα διόδια των Μαλγάρων η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η διέλευση επιτρέπεται κανονικά για ασθενοφόρα, οχήματα των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού, καθώς και για πολίτες με σοβαρούς λόγους μετακίνησης.

Όπως επισημαίνεται από την Τροχαία, παρά τους αποκλεισμούς, η χώρα δεν έχει «κοπεί στα δύο», καθώς υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές.

Παραμένουν οι αγρότες στις σήραγγες των Τεμπών.

Παραμένουν οι Θεσσαλοί αγρότες στις σήραγγες των Τεμπών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό και τις κινητοποιήσεις τους. Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα στη σήραγγα, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το αγροτικό μπλόκο παραμένει σε ισχύ, με τους αγρότες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.