Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποχωρούν από τα Τέμπη, ώστε να επιστρέψουν στη Νίκαια όπου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη.

Στη σύσκεψη οι αγρότες θα ανακοινώσουν επίσημα αν αποδέχονται την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ θα ορίσουν και την αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί μαζί του.

Σημειώνεται ότι διάφοροι αγροτοσυνδικαλιστές δήλωσαν ότι αποδέχονται την πρόσκληση, όμως πρέπει πρώτα να γίνει η σύσκεψη, τόσο για να υπάρξει επίσημη απόφαση, όσο και για να οριστεί αντιπροσωπεία που θα εκπροσωπήσει όλα τα μπλόκα, με το δεύτερο να είναι βασική προϋπόθεση της κυβέρνησης για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.