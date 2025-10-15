Πρωτοφανή επίπεδα αγγίζει φέτος η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του 2023 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 30.000 καταγγελίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι αναφορές αυτές αφορούν κυρίως φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, αλλά και περιστατικά διαφθοράς υπαλλήλων του Δημοσίου. Οι πολίτες μπορούν να τις υποβάλουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ή την εφαρμογή «Appodixi», η οποία επιτρέπει το σκανάρισμα αποδείξεων και την άμεση καταγγελία.

Μάλιστα, η ίδια η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστική για την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Οι εκτιμήσεις για το 2023 δείχνουν ότι τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2022. Η διαφορά αυτή αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες και οι έλεγχοι που προκύπτουν από αυτές έχουν άμεσο και σημαντικό αποτέλεσμα στην οικονομία.

Καθημερινά, λοιπόν, υποβάλλονται πάνω από 100 καταγγελίες. Οι περισσότερες σχετίζονται με αποδείξεις που θεωρούνται προβληματικές ή δεν έχουν καταχωρηθεί. Η εφαρμογή «Appodixi», που μπορεί να κατεβάσει ο καθένας στο κινητό του, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής με περισσότερους από 300.000 χρήστες. Από την αρχή του 2023 μέχρι τον Οκτώβριο, περίπου 15.000 αποδείξεις έχουν σκαναριστεί μέσω της εφαρμογής, σχεδόν οι μισές με πλήρη στοιχεία του καταγγέλλοντος. Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής, έχουν σκαναριστεί 214.376 αποδείξεις, εκ των οποίων οι 97.600 υποβλήθηκαν επώνυμα. Οι πολίτες εστιάζουν κυρίως σε συναλλαγές με πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, καφέ-μπαρ και ταβέρνες, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης.

Τα τελευταία δύο χρόνια, μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί συνολικά 56.898 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες οι 50.120 ήταν ανώνυμες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 864 καταγγελίες για τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο, καθώς και 7.927 καταγγελίες για περιστατικά διαφθοράς υπαλλήλων του Δημοσίου. Οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν τη θεματική της καταγγελίας τους —φορολογικά, τελωνειακά ή ζητήματα διαφθοράς— και αν θα υποβάλουν την καταγγελία επώνυμα ή ανώνυμα. Οι πληροφορίες κατευθύνονται αυτόματα στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο.

Η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών γίνεται πλέον με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο. Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) προχωρούν στη συστηματική επεξεργασία των καταγγελιών, ώστε να ιεραρχούνται οι υποθέσεις ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να δίνεται προτεραιότητα σε αυτές με το μεγαλύτερο ελεγκτικό ενδιαφέρον. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτήθηκαν τριμελείς επιτροπές στις ΥΕΔΔΕ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, οι οποίες διαχειρίζονται τις καταγγελίες και ενισχύουν τον ελεγκτικό μηχανισμό. Ένα κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η βαθμολόγηση κάθε καταγγελίας σε κλίμακα από 0 έως 4, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης:

0: Για υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον, που τίθενται στο αρχείο.

1: Για πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

2: Για πληροφορία ενδιαφέρουσα και σημαντική, που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

3: Για πληροφορία εξαιρετικά σημαντική, που διαβιβάζεται για λεπτομερή έλεγχο.

4: Για καταγγελία που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

Η κατηγοριοποίηση αυτή επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να δίνει προτεραιότητα σε περιπτώσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη φορολογική συμμόρφωση και την προστασία των δημοσίων εσόδων, εξασφαλίζοντας ότι οι πόροι των ελεγκτικών υπηρεσιών αξιοποιούνται με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Όπως τονίζουν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η εμπλοκή των πολιτών και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως η εφαρμογή «Appodixi», αποδεικνύουν ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τον έλεγχο και να δημιουργήσει ένα πιο διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα. Τα δε στοιχεία, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, δείχνουν ότι οι πολίτες δεν παρατηρούν απλώς, αλλά συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για διαφάνεια και δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα να προκύπτει απτή βελτίωση στα φορολογικά έσοδα και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.