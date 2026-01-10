Αμφίσημα τα μηνύματα που συνάγονται για την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικές μελέτες, μολονότι υπάρχει υψηλή άνοδος στις κρατήσεις έως το καλοκαίρι, από τον Οκτώβριο καταγράφεται στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων συρρίκνωση της αγοράς, εξαιτίας της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου.

Ειδικότερα, στη δεύτερη θέση των ευρωπαϊκών κρατών που κατέγραψαν τον Νοέμβριο την υψηλότερη μείωση προσφερόμενων καταλυμάτων συμπεριλήφθηκε η Ελλάδα, σύμφωνα με την AirDNA.

Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας για δεύτερο συνεχή μήνα σημείωσε πτώση 4,5% σε ετήσια βάση, με την Ισπανία να καταγράφει τη μεγαλύτερη υστέρηση στο μείον 9,7% και την Κροατία να έπεται της Ελλάδας στο μείον 2,9%.

Αυτή η κάμψη αποδίδεται κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία AirDNA, όπως ως άνω επισημάνθηκε, στα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια που έχουν τεθεί από τις κυβερνήσεις των τριών χωρών. Η μείωση της προσφοράς συνδέεται, βέβαια, τουλάχιστον στην Ελλάδα και με το πέρας της τουριστικής σεζόν.

Eurostat

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινήθηκε η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη το 3ο τρίμηνο 2025, όπως αποκαλύπτει η Eurostat.

Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω Airbnb, Booking.com και Expedia.

Ενώ η ΕΕ στο σύνολό της κατέγραψε βραδύτερη ετήσια αύξηση 8,7% στις διανυκτερεύσεις, ο ρυθμός διέφερε μεταξύ των χωρών. Στις επτά χώρες της ΕΕ με τους περισσότερους επισκέπτες -Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Γερμανία και Πορτογαλία- οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών αυξήθηκαν το 3ο τρίμηνο του 2025 σε κάθε περίπτωση.

Μόνο η Ελλάδα (+12,3%) και η Γερμανία (+12,0%) κατέγραψαν διψήφια αύξηση.

Οι υπόλοιπες πέντε κατέγραψαν μονοψήφιες αυξήσεις, με επικεφαλής την Πορτογαλία (+9,6%) και πίσω από την Ιταλία (+5,5%).

Μεταξύ Απριλίου–Ιουνίου 2025, η Αττική διατηρεί πρωτιά, με πάνω από 3 εκατ. διανυκτερεύσεις. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα αποτελεί ισχυρό city break προορισμό με συνεχή ροή επισκεπτών που τροφοδοτεί την τουριστική κίνηση προς την υπόλοιπη χώρα.

Ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη με περίπου 2,39 εκατ. διανυκτερεύσεις η κάθε περιοχή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κυριαρχία των νησιωτικών προορισμών στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις.

Έπονται τα Ιόνια Νησιά, με περισσότερες από 2,22 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Η Κεντρική Μακεδονία καταγράφει 1,48 εκατ. διανυκτερεύσεις και η Πελοπόννησος περίπου 558.000.

Η Ανδαλουσία της Ισπανίας αναδεικνύεται ο top προορισμός της Ευρώπης στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, με 13,3 εκατ. διανυκτερεύσεις, ενώ ακολουθούν η Γιαντράνσκα Χρβάτσκα στην Κροατία (9,6 εκατ.) και η Ιλ ντε Φρανς της Γαλλίας (9 εκατ.).

AirDNA

Όπως προαναφέρθηκε, για δεύτερο συνεχή μήνα σημειώθηκε πτώση 4,5% σε ετήσια βάση, με την Ισπανία να καταγράφει τη μεγαλύτερη υστέρηση στο μείον 9,7% και την Κροατία να έπεται της Ελλάδας στο μείον 2,9%.

Στον αντίποδα, οι σκανδιναβικές χώρες συνέχισαν να εμφανίζουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ οι αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, όπως το Βέλγιο και η Γερμανία, συγκαταλέγονται στους κορυφαίους «παίκτες» των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Παράλληλα, ωστόσο, η Ελλάδα ήταν μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που κατέγραψαν θετικό πρόσημο ως προς την πληρότητα. Έτσι, λοιπόν, η πληρότητα στα καταλύματα ανά τη χώρα σημειώνει οριακή αύξηση, τοποθετώντας τη χώρα μας στην πέμπτη θέση της λίστας. Υψηλότερη σημείωσαν η Αυστρία, η Ισπανία, η Τσεχία και η Δανία.

Ο Νοέμβριος έκλεισε για την Ελλάδα με υστέρηση, εκτός από την προσφορά, και σε επίπεδο ζήτησης, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 3% περίπου. Οριακά αρνητικό πρόσημο καταγράφηκε επίσης τόσο σε ό,τι αφορά τη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, πέριξ του 2%, όσο και σε ό,τι αφορά το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα, γύρω στο 1%.

Σημάδια Κόπωσης

Σε γενικές γραμμές, η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων εμφανίζει το τελευταίο τρίμηνο του έτους εμφανή σημάδια κόπωσης σε επίπεδο ζήτησης, παρά τη σημαντική επιβράδυνση της προσφοράς.

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου δείχνουν ότι, αν και ο ρυθμός ανάρτησης νέων ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης περιορίζεται αισθητά σε σύγκριση με το 2024, η υποχώρηση της ζήτησης συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στην πληρότητα και στα έσοδα των διαχειριστών σε μεγάλο μέρος της Γηραιάς Ηπείρου.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι διαθέσιμες καταχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, φτάνοντας τα 3,5 εκατομμύρια ακίνητα. Πρόκειται για έναν ρυθμό ανάπτυξης σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τα διψήφια ποσοστά του προηγούμενου έτους, όταν η μέση ετήσια αύξηση ξεπερνούσε το 18%. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως σαφής ένδειξη σταθεροποίησης της προσφοράς, μετά από μια περίοδο έντονης επέκτασης που είχε περιορίσει την τιμολογιακή ισχύ των ιδιοκτητών.

Ωστόσο, η εικόνα της ζήτησης παραμένει αρνητική. Οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 3,7% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από την περίοδο της πανδημίας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταδιακή εξασθένηση της ζήτησης από το καλοκαίρι και μετά, έπειτα από ένα ιδιαίτερα δυναμικό πρώτο εξάμηνο.

Η επιβράδυνση της ζήτησης, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη -έστω και ήπια- αύξηση της προσφοράς, οδήγησε σε πτώση της πληρότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η μέση πληρότητα υποχώρησε κατά 2,4%, με 14 από τις 20 μεγαλύτερες αγορές (Κροατία, Γαλλία, Ελβετία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Φινλανδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ισπανία, Πολωνία, Τσεχία, Δανία) να καταγράφουν απώλειες. Οι εντονότερες μειώσεις, όπου η πτώση της ζήτησης υπερέβη κατά πολύ τη μείωση της διαθέσιμης προσφοράς, καταγράφηκαν σε χώρες όπως η Κροατία (-8,1%), η Σουηδία (-7,6%) και η Νορβηγία (-6,4%).