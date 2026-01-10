Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 6:53 το πρωί του Σαββάτου (10/1/26) στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, κοντά στην Κοινότητα Δίβρης.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στην Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε βάθος περί τα 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά της Λαμίας μεταξύ Δίβρης και Καλαμακίου του Δήμου Λαμιέων.

Η σεισμική δόνηση είχε μικρή διάρκεια, αλλά συνοδεύτηκε από θόρυβο, ξυπνώντας το σύνολο των κατοίκων των Δήμων Λαμιέων, Δομοκού και Μακρακώμης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τυχόν ζημιών σε οικίες ή αν σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Δείτε πώς κατέγραψε τον σεισμό, ο σεισμογράφος στον Άγιο Χαράλαμπο Μώλου: