Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και εξέδωσε νέα εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων ενός τεράστιου τμήματος του νότιου Λιβάνου, καθώς περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν ήδη εκτοπιστεί σε όλη τη χώρα.

Νωρίς σήμερα το πρωί, ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο δύο συνοικίες των νότιων προαστίων, προπύργιο της Χεζμπολάχ, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Αεροπορική επιδρομή έθεσε επίσης στο στόχαστρο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αραμούν, στη νότια είσοδο της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου αιθιοπικής υπηκοότητας.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα τα πλήγματα λέγοντας, όπως και από την αρχή της σύρραξης, ότι έθεσε στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ, την επομένη της ανακοίνωσης ότι ξεκίνησε «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τα πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 886 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 111 παιδιά και 38 υγειονομικοί από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου που καταγράφουν περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους, το ένα έκτο και πλέον του πληθυσμού της μικρής χώρας.

Οι εκτοπισμένοι «δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους» κατά μήκος των συνόρων μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ, προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Σήμερα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης που καλύπτουν μεγάλα τμήματα του νότιου Λιβάνου, σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα, περίπου το 14% του εδάφους.

Στη Σαΐντα, την κυριότερη πόλη του νότου που βρίσκεται μακριά από τα σύνορα, εκτοπισμένοι κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους που είναι σταθμευμένα κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου, σύμφωνα με ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

«Η Σαΐντα είναι γεμάτη, δεν έχουμε πλέον ικανότητα» υποδοχής εκτοπισμένων, δήλωσε η Τζιχάν Καΐσι, διευθύντρια μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που διαχειρίζεται ένα σχολείο το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής και όπου στοιβάζονται περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι.

«Πολλοί άνθρωποι έρχονται κάθε μέρα για να ζητήσουν καταφύγιο, αλλά δεν έχουμε πλέον θέση, δεν μπορούμε να τους δεχθούμε», προσθέτει.

Λέει πως η νότια διαδρομή ήταν αποκλεισμένη χθες. «Άνθρωποι εξακολουθούν να φεύγουν μετά τις εντολές εκκένωσης», διευκρινίζει.

Πλήγμα έθεσε στο στόχαστρο σήμερα το πρωί ένα κτίριο σε χωριό στην περιοχή της Σαΐντα, έπειτα από προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με το Ani.

Από ένα άλλο πλήγμα στην περιοχή Ναμπατίγε στον νότο τραυματίστηκαν πέντε στρατιώτες του λιβανικού στρατού, ο ένας από τους οποίους σοβαρά, ανέφερε ο τελευταίος σε μια ανακοίνωση.

Παράλληλα με την εκστρατεία μαζικών βομβαρδισμών, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί εισδύσεις στο έδαφος στον νότο με στρατεύματα και τεθωρακισμένα.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Ισραηλινοί στρατιώτες «άρχισαν περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον προπυργίων-κλειδί της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ λέει ότι θέλει να προστατεύσει τον πληθυσμό του βόρειου τμήματός του από τις εκτοξεύσεις ρουκετών της Χεζμπολάχ.

Ο Εγιά Ζαμίρ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, εκτίμησε ότι «περισσότεροι από 400 τρομοκράτες» έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο εναντίον του Ιράν θέτοντας στο στόχαστρο, στις 2 Μαρτίου, το ισραηλινό έδαφος και αναλαμβάνει την ευθύνη για καθημερινές επιθέσεις έκτοτε.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες Δευτέρα πως εξαπέλυσε «ομοβροντία ρουκετών και σμήνος drones» κατά της πόλης Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ, όπου ένας άνδρας τραυματίστηκε από έκρηξη, σύμφωνα με Ισραηλινούς διασώστες.

Η σιιτική οργάνωση ανέλαβε επίσης την ευθύνη νωρίς σήμερα το πρωί για δύο επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον ομάδων Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα χωριά Μαρούν αλ-Ρας και Μέις Ελ Τζαμπάλ, που βρίσκονται στα σύνορα.

Χθες βράδυ, οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας προειδοποίησαν ότι μία ισραηλινή χερσαία επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στον Λίβανο «θα είχε καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες και θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη σύγκρουση».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε χθες, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, τις ευρωπαϊκές χώρες να «υποστηρίξουν κάθε προσπάθεια για εξάλειψη» της Χεζμπολάχ, υποδεχόμενος ευνοϊκά προσφορά διαμεσολάβησης της Γαλλίας ανάμεσα στη χώρα του και στον Λίβανο.