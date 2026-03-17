Σε ηλικία μόλις 46 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δαμιανός Νάκος την Κυριακή 15 Μαρτίου, όταν κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στην περιοχή της Καραθώνας στο Ναύπλιο, δέχθηκε τσίμπημα από μέλισσα. Το τσίμπημα προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, εξελισσόμενη σε αλλεργικό σοκ.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους που βρίσκονταν μαζί του, οι γιατροί, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ο 46χρονος ήταν πατέρας μιας κόρης. Ήταν παραγωγός και συνοδός βουνού, που ίδρυσε τη Φυσιολατρική Ορειβατική Ομάδα Αργολίδας, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της περιοχής και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπήρξε επίσης ενεργό μέλος και πρωτοστάτης της Ομάδας Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος για δύο χρόνια στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.

Η δράση του περιλάμβανε σημαντικά έργα, όπως η δημιουργία και ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής, η αναβίωση των αρχαίων αγώνων «Διονυσία Ερμιόνης», η συμμετοχή στην εθελοντική δράση «Let’s do it» και η συμβολή στην ανανέωση των αναρριχητικών πεδίων.