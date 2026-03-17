Τον πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στις επετειακές εκδηλώσεις για την 17η Μαρτίου 1821 που πραγματοποιήθηκαν στην Αρεόπολη Λακωνίας, τιμώντας την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης από τους Μανιάτες αγωνιστές.

Η υπουργός συμμετείχε στις τελετές που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθους πολιτών, αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1821 και στην ιστορική συμβολή της Μάνης στον Αγώνα για την ελευθερία. Ήταν η δεύτερη φορά που η Δόμνα Μιχαηλίδου εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό στις εκδηλώσεις της Αρεόπολης, καθώς είχε παραστεί και το 2023 με την ίδια ιδιότητα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου στάθηκε στη βαθύτερη σημασία της επετείου, επισημαίνοντας ότι στην Αρεόπολη δεν τιμάται απλώς μια ιστορική ημερομηνία, αλλά μια απόφαση ευθύνης και ρήξης με την αδράνεια. Στις 17 Μαρτίου 1821, σε αυτόν τον τόπο, άνθρωποι λίγοι σε αριθμό αλλά ακέραιοι σε βούληση πήραν μια απόφαση χωρίς επιστροφή, γνωρίζοντας όχι αν θα νικήσουν, αλλά ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν αλλιώς.

Αυτή είναι, όπως υπογράμμισε, και η πιο ουσιαστική διάσταση της Ελληνικής Επανάστασης: ότι δεν ξεκίνησε από βεβαιότητες, αλλά από επίγνωση. Από τη βαθιά κατανόηση ότι η ελευθερία δεν είναι αποτέλεσμα ευνοϊκών συνθηκών, αλλά επιλογή που προηγείται αυτών.

«Η Μάνη μας διδάσκει κάτι που παραμένει επίκαιρο: ότι η ελευθερία δεν κατοχυρώνεται μια φορά και για πάντα. Χρειάζεται διαρκή επαγρύπνηση, νηφαλιότητα και, πάνω απ’ όλα, ενότητα. Όχι ως σύνθημα, αλλά ως συνειδητή στάση απέναντι στο κοινό συμφέρον», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός μετέφερε επίσης τον χαιρετισμό του πρωθυπουργού προς τους κατοίκους της Μάνης, εκφράζοντας την εκτίμηση της Πολιτείας προς έναν τόπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο ένδοξες στιγμές της ελληνικής ιστορίας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε ότι η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί τυπική αναφορά στο παρελθόν, αλλά σταθερό σημείο αναφοράς για τις επιλογές του παρόντος και του μέλλοντος, με την Ελλάδα να προχωρά μπροστά όταν παραμένει ενωμένη και έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνοδεύει την ιστορική της διαδρομή.