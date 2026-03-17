Το MasterChef 10 έρχεται απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 στις 21:00, με νέο επεισόδιο.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 16/3) πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαγειρική αναμέτρηση με Mystery Box, μετά την ένωση των δύο μπριγάδων. Νικήτρια αναδείχθηκε η Κόκκινη μπριγάδα, με τελικό σκορ 6-5.

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο νέος αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας και εκείνος που παρουσίασε το καλύτερο πιάτο της δοκιμασίας.

Η ηττημένη Μπλε μπριγάδα εξέλεξε και πάλι αρχηγό της τον Γιώργο Αχλαδιώτη, ο οποίος είναι ένας από τους έξι υποψήφιους προς αποχώρηση μαζί με τη Wasan Alhashimi, τον Μιχάλη Κεχαγιόγλου, την Κωνσταντίνα Μάστρου, τον Σαμ Μπεκίρη και τον Μάνο Φουτζόπουλο.

Απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Δοκιμασία Αποχώρησης, αφού αυτή την εβδομάδα θα αποχωρήσουν συνολικά δύο παίκτες από τον διαγωνισμό. Οι έξι υποψήφιοι προς αποχώρηση θα βρίσκονται στην κουζίνα του MasterChef 10 για να υπερασπιστούν τη θέση τους. Στόχος τους είναι να αντιγράψουν όσο πιο πιστά μπορούν, σε εμφάνιση και γεύση, το πιάτο που θα τους παρουσιάσουν οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Υπάρχει, όμως, μια σημαντική διαφορά αυτή τη φορά: οι διαγωνιζόμενοι δεν θα έχουν τη συνταγή στα χέρια τους κατά τη διάρκεια της μαγειρικής!

Με αυτή τη δύσκολη και απαιτητική συνθήκη, οι έξι υποψήφιοι θα πρέπει να οργανώσουν σωστά τη σκέψη τους και να μαγειρέψουν με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και μεθοδικότητα.

Εκείνος ή εκείνη, που θα παρουσιάσει την πιο αδύναμη προσπάθεια θα αποχαιρετήσει οριστικά τον διαγωνισμό και η Μπλε μπριγάδα θα αριθμεί, πλέον, δέκα μέλη.

Για ποιον ή ποια θα είναι απόψε η τελευταία βραδιά στο MasterChef 10;

