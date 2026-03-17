Σε έντονα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην Καλαμαριά μια συγκινητική κίνηση μνήμης από τον ΠΑΟΚ για τον αδικοχαμένο οπαδό, Κλεομένη.

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν εκπρόσωποι της ομάδας, μεταξύ των οποίων ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ, Χρήστος Καρυπίδης, αλλά και οι ποδοσφαιριστές Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστος Ζαφείρης και Τάισον, τιμώντας με την παρουσία τους τη μνήμη του νεαρού.

Τα μέλη της «ασπρόμαυρης» οικογένειας άφησαν λουλούδια, ενώ τοποθέτησαν και μια φανέλα με το όνομα «Κλεομένης» και τον αριθμό 20, συμβολίζοντας τα χρόνια της ζωής του που κόπηκαν τόσο πρόωρα.

Σε σχετική ανάρτηση, ο ΠΑΟΚ ανέφερε: «Λουλούδια και μια φανέλα στη μνήμη του Κλεομένη. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του…».