Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής – το Ιράν, τον Λίβανο, την Ιορδανία και το Ιράκ – που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις επιπτώσεις του πολέμου που ξέσπασε μετά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Εμπορικός και διπλωματικός εταίρος του Ιράν, η Κίνα έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, έχει καταδικάσει επανειλημμένα τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

«Ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική καταστροφή για τους κατοίκους του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής», δήλωσε σήμερα ο Λιν Ζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώνοντας αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η Κίνα εκφράζει τη συμπάθειά της και απευθύνει τη συμπόνια της προς τους κατοίκους των χωρών που επηρεάζονται», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το είδος της βοήθειας.

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε στις 8 Μαρτίου ότι περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους περίπου 200 γυναίκες και 200 παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ περισσότεροι από 10.000 άμαχοι έχουν τραυματιστεί από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Στον Λίβανο, 886 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Στο μεταξύ, στην Ιορδανία 29 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την πτώση θραυσμάτων πυραύλων και drones, σύμφωνα με τον στρατό, ενώ στο Ιράκ τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου με βάση καταμέτρηση του AFP.

Η Κίνα είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την αποδέσμευση 200.000 δολαρίων προκειμένου να βοηθήσει τους συγγενείς των θυμάτων του βομβαρδισμού ενός σχολείου στο νότιο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από τον βομβαρδισμό αυτό σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων δεκάδες μαθήτριες του σχολείου. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό για το πλήγμα.