Ο Ευρωπαίος επίτροπος Αθλητισμού επέκρινε τον Τζάνι Ινφαντίνο για ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο φέτος το καλοκαίρι, ενώ οι ΗΠΑ διεξάγουν πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, καταλόγισε ευθύνες στη FIFA για τη συνεργασία της με το Συμβούλιο Ειρήνης, που στηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο γραφείο του στις Βρυξέλλες, ο Γκλεν Μικάλεφ κάλεσε επίσης τους ηγέτες να μην επιτρέψουν στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ως προπαγανδιστικό εργαλείο και εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την πρόταση του NBA να δημιουργήσει ευρωπαϊκή λίγκα μπάσκετ.

Ωστόσο, η FIFA φαίνεται ότι τον απασχολούσε περισσότερο. Ο Μικάλεφ συνάντησε τον Ινφαντίνο στις Βρυξέλλες τον προηγούμενο μήνα και τον προέτρεψε να διασφαλίσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο επίτροπος δήλωσε στο POLITICO ότι δεν υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία από τη FIFA, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ε.Ε. για την ασφάλεια των φιλάθλων, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική ουσιαστική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Ινφαντίνο», είπε ο Μικάλεφ για τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού συνεδρίου. «Του ζήτησα να διασφαλίσει την ασφάλεια όσων ταξιδεύουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν υπήρξε καμία συνέχεια».

«Μετά την κλιμάκωση των τελευταίων ημερών, ζητήσαμε ξανά διαβεβαίωση για την ασφάλεια όλων των ταξιδιωτών», ενώ πρόσθεσε: «Ειδικά δεδομένου ότι μία από τις χώρες υποδοχής αυτού του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο συμμετέχει σε πόλεμο, είναι απόλυτα δικαιολογημένο να δοθούν διαβεβαιώσεις από άποψη δημόσιας ασφάλειας και προστασίας».

Κριτική στο Διοικητικό Συμβούλιο Ειρήνης

Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν από κοινού το τουρνουά των 48 ομάδων, που ξεκινά στις 11 Ιουνίου στη Μεξικό Σίτι και θα περιλαμβάνει 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Πέρα από τους φόβους για την ασφάλεια στις ΗΠΑ λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ανησυχία και για την παρουσία αξιωματικών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο πλαίσιο της ασφάλειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νωρίτερα φέτος, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες κατά τη διάρκεια εκκαθαρίσεων στη Μιννεάπολις.

Το Μεξικό αντιμετωπίζει επίσης κύμα βίας μετά τον θάνατο ενός αρχηγού καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο. Η Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα της Χαλίσκο, θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Από την άποψή μου, οι διοργανωτές μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχουσες ομάδες και οι οπαδοί τους θα είναι ασφαλείς», τόνισε ο Μικάλεφ.

Η FIFA απάντησε ότι η ασφάλεια είναι «η κορυφαία προτεραιότητα» της και εκφράζει εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για τη δημιουργία ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος.

Συνεργασίες και πολιτική διάσταση

Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, υποστηριζόμενο από τον Τραμπ, προκαλεί φόβους στην Ευρώπη για συστηματικό παραγκωνισμό του ΟΗΕ. Η FIFA, με την παρουσία του Ινφαντίνο σε συνέδριο πριν από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, δεσμεύτηκε για 75 εκατομμύρια δολάρια σε ποδοσφαιρική υποδομή στη Γάζα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι προτιμά συνεργασίες με πολυμερείς οργανισμούς που σέβονται το διεθνές δίκαιο, όπως η UNESCO και η UNICEF, για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων, ενώ η FIFA απάντησε ότι η συνεργασία είναι πλήρως εντός του καταστατικού της για ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Ευρωπαϊκό μοντέλο και NBA

Η πρόταση του NBA για ευρωπαϊκή λίγκα μπάσκετ προκαλεί αντιδράσεις λόγω της πιθανής δημιουργίας κλειστής λίγκας. Ο Μικάλεφ τόνισε ότι τα μοντέλα κλειστών πρωταθλημάτων δεν είναι βιώσιμα για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό και ότι η ανοιχτή δομή με άνοδο και υποβιβασμό πρέπει να διατηρηθεί. Παρά την κριτική, δεν απέρριψε εντελώς την πρόταση, σημειώνοντας ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να βρουν λύσεις εκτός των αγωνιστικών διαδικασιών.

Ρωσία και αθλητικός προπαγανδισμός

Η συμμετοχή ρωσικών αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις, παρά την πλήρη απομόνωσή τους μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκαλεί ανησυχίες για προπαγάνδα. Ο Μικάλεφ τόνισε ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας από χώρες που διεξάγουν πολέμους. «Το σημαντικότερο είναι οι ανταλλαγές και οι διάλογοι με τις αρμόδιες αθλητικές αρχές να διασφαλίζουν ασφαλές περιβάλλον για αθλητές και φιλάθλους», κατέληξε.