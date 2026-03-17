Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ με το Ιράν, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Από τα συγκεκριμένα Στενά διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, γεγονός που τα καθιστά κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Στις 2 Μαρτίου, ο Εμπραχίμ Τζαμπαρί, ανώτερος σύμβουλος του αρχηγού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ανακοίνωσε ότι τα Στενά είναι «κλειστά», προειδοποιώντας πως οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τα διασχίσει θα αντιμετωπίσει στρατιωτική αντίδραση, με τους Φρουρούς και το ναυτικό να «βάζουν φωτιά στα πλοία». Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι από περίπου 65 δολάρια πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS την Κυριακή ότι η Τεχεράνη έχει δεχτεί προσεγγίσεις από αρκετές χώρες που ζητούν ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους, επισημαίνοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στις στρατιωτικές αρχές. Παράλληλα, ανέφερε ότι ομάδα πλοίων από «διαφορετικές χώρες» έχει ήδη λάβει άδεια να περάσει, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πακιστάν

Το Πακιστάν συγκαταλέγεται στις χώρες των οποίων πλοία έχουν ήδη περάσει από τα Στενά, καθώς δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax με σημαία Πακιστάν, ονόματι «Καράτσι», εξήλθε από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ την Κυριακή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ινδία

Η Ινδία αποτελεί μία από τις χώρες που έλαβαν εξαίρεση από τον αποκλεισμό. Το Σάββατο, ο πρέσβης του Ιράν στην Ινδία, Μοχάμαντ Φαταλί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη επέτρεψε τη διέλευση ορισμένων ινδικών πλοίων. Την ίδια ημέρα, το Νέο Δελχί επιβεβαίωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια με ινδική σημαία, που μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου με προορισμό λιμάνια της δυτικής Ινδίας, διέσχισαν τα Στενά με ασφάλεια. Ο Ρατζές Κουμάρ Σίνχα, ειδικός γραμματέας του υπουργείου Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών, δήλωσε ότι τα πλοία πέρασαν τις πρώτες πρωινές ώρες και βρίσκονται καθ’ οδόν προς την Ινδία.

Τουρκία

Στην περίπτωση της Τουρκίας, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου, ανέφερε ότι πλοίο τουρκικών συμφερόντων που βρισκόταν κοντά στο Ιράν έλαβε άδεια διέλευσης από τις ιρανικές αρχές. Όπως δήλωσε, συνολικά 15 πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας βρίσκονταν στην περιοχή, αλλά άδεια δόθηκε μόνο σε ένα, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ιρανικό λιμάνι και τελικά πέρασε τα Στενά.

Κίνα

Η Κίνα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν προκειμένου να εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση για δεξαμενόπλοια πετρελαίου και μεταφορείς υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις διπλωματικές πηγές. Η χώρα, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Τεχεράνη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια της Μέσης Ανατολής, φέρεται να ασκεί πιέσεις ώστε να επιτραπεί η διέλευση των πλοίων της, καθώς λαμβάνει περίπου το 45% του πετρελαίου της μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Γαλλία και Ιταλία

Η Γαλλία και η Ιταλία συγκαταλέγονται στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ζητήσει διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τη διέλευση των πλοίων τους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις εξαιρέσεις που δίνονται από την Τεχεράνη να διαμορφώνουν ένα περίπλοκο γεωπολιτικό και ενεργειακό σκηνικό, ενώ ολοένα και περισσότερες χώρες επιχειρούν να εξασφαλίσουν ασφαλή ναυσιπλοΐα σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.