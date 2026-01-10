Δεμένα παραμένουν σήμερα, Σάββατο 10/1 αρκετά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου.

Oρισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες, με δική τους απόφαση, επέλεξαν να μην πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ωρών.

Στο λιμάνι του Πειραιά όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews βρίσκονται αρκετοί ταξιδιώτες, αρκετοί εκ των οποίων συνοδεύονται από κατοικίδια και μεταφέρουν πολλές αποσκευές, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.