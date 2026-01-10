Έκπτωση έως και 20% στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ του 2026 μπορούν να «κλειδώσουν» οι ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών και θα υποβάλουν εγκαίρως αίτηση στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η πλατφόρμα myProperty αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τα μέσα Φεβρουαρίου.

Το μέγιστο όφελος 20% αφορά ιδιοκτήτες κατοικιών συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ, οι οποίοι είχαν ασφαλισμένο το ακίνητό τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Για ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%, υπό την προϋπόθεση πλήρους ετήσιας ασφάλισης. Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας κάλυψης, η μείωση του φόρου προσαρμόζεται αναλογικά.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το μέτρο κερδίζει έδαφος καθώς το προηγούμενο έτος 359.494 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση ΕΝΦΙΑ για περισσότερα από 500.000 ασφαλισμένα ακίνητα, με περίπου 250.000 φορολογούμενους να εξασφαλίζουν το ανώτατο ποσοστό μείωσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Δικαιούχοι της έκπτωσης είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε κατοικία δηλωμένη στο Ε9 και η οποία είναι ασφαλισμένη. Η μείωση χορηγείται ακόμη και όταν το ασφαλιστήριο έχει συναφθεί από νομικό πρόσωπο, εφόσον το δικαίωμα επί του ακινήτου ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

Η ασφάλιση πρέπει να έχει συναφθεί με εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και να καλύπτει σωρευτικά σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος. Παράλληλα, το ασφαλιστήριο οφείλει να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος.

Η διαδικασία στο myProperty

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές – Δημοφιλείς Εφαρμογές – myProperty – Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών, με τη χρήση κωδικών TAXISnet. Σε περιπτώσεις όπου λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, η είσοδος γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Κρίσιμο βήμα αποτελεί η συσχέτιση κάθε ΑΤΑΚ με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν η κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, απαιτείται έλεγχος της ορθής δήλωσής της στο Ε9.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να δηλώσει τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών ή, όταν η ασφάλιση έχει συναφθεί για λογαριασμό τρίτου, τα στοιχεία των προσώπων που έχουν δικαίωμα επί του ακινήτου. Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ και καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συσχέτιση.

Για όσους είχαν υποβάλει αίτηση και το προηγούμενο έτος, η νέα δήλωση μπορεί να είναι προσυμπληρωμένη, με δυνατότητα τροποποίησης πριν την οριστικοποίηση – μια διαδικασία που μειώνει τα λάθη αλλά δεν αναιρεί την ανάγκη προσεκτικού ελέγχου.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα φτάσουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων στις αρχές Μαρτίου και η πληρωμή τους θα γίνει σε 10 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου 2026.