Με ένα ΑΙ βίντεο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 χρόνων που ηγείται της Νέας Δημοκρατίας.

Στο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού με το videο: