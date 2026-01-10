Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα δώσουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η εν λόγω περίοδος αποτελεί κάθε χρόνο ευκαιρία για την αγορά ειδών ένδυσης, υπόδησης και εποχικών προϊόντων σε μειωμένες τιμές και παράλληλα προσφέρει σημαντική «ανάσα» στον προϋπολογισμό των καταναλωτών.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική, αλλά όσοι συμμετέχουν υποχρεούνται να τηρούν κανόνες διαφάνειας, όπως η σωστή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και η αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Συμβουλές προς τους καταναλωτές – Τι πρέπει να προσέξουν στις εκπτώσεις