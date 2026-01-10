Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το πρωί του Σαββάτου 10/1 η Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Περιστέρι, ενώ χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία ηλικιωμένη.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.