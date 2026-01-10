Η αμερικανική κυβέρνηση απάντησε με απόλυτη σαφήνεια στις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι οι ΗΠΑ υποκίνησαν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».