Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση ενός 34χρονου άνδρα στην Πενσιλβάνια, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 ανθρώπινα κρανία, λείψανα βρεφών και αποσυντεθειμένα ανθρώπινα σώματα, σε μια σκηνή που οι Αρχές περιέγραψαν ως «ταινία τρόμου που έγινε πραγματικότητα», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο Τζόναθαν Γκέρλαχ αντιμετωπίζει περισσότερες από 500 κατηγορίες, οι οποίες σχετίζονται με τη βεβήλωση μαυσωλείων και τάφων. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της κομητείας Ντελαγουέρ, η φερόμενη εγκληματική του δράση φαίνεται να ξεκίνησε γύρω στο Χάλογουιν. Οι ερευνητές εντόπισαν στο υπόγειο του σπιτιού του, αλλά και σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο, κρανία, μακριά οστά, μουμιοποιημένα πόδια και αποσυντιθέμενους κορμούς.

«Πολύ απλά, οι ντετέκτιβ έχουν ανακτήσει έναν τεράστιο αριθμό οστών και ακόμη προσπαθούμε να εξακριβώσουμε ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πόσα ακριβώς είναι», δήλωσε ο εισαγγελέας Τάνερ Ράους. Όπως ανέφερε, ορισμένα από τα λείψανα είναι ηλικίας έως και 200 ετών, ενώ άλλα είναι σαφώς πολύ πιο πρόσφατα. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν και λείψανα βρεφών που εκτιμάται ότι ήταν μόλις λίγων μηνών όταν πέθαναν.

Pennsylvania house of horrors as hundreds of human skulls, infant remains and rotting corpses are found in man's basement https://t.co/bqM2B9CrOc — Daily Mail (@DailyMail) January 9, 2026

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον ένα από τα σώματα έφερε βηματοδότη. «Θρηνώ για όλους εκείνους που είναι αναστατωμένοι και προσπαθούν να μάθουν αν ανάμεσα στα λείψανα βρίσκονται αγαπημένα τους πρόσωπα ή ακόμη και τα παιδιά τους», είπε ο Ράους, τονίζοντας ότι τα ευρήματα βρίσκονταν σε διαφορετικές καταστάσεις: κάποια κρεμασμένα, κάποια συναρμολογημένα και άλλα απλώς τοποθετημένα ως κρανία σε ράφια.

Η σύλληψη του Γκέρλαχ το βράδυ της Τρίτης ήταν το αποκορύφωμα πολύμηνης έρευνας για διαρρήξεις στο νεκροταφείο Mount Moriah, όπου τουλάχιστον 26 μαυσωλεία και υπόγειες κρύπτες είχαν παραβιαστεί. Οστά και κρανία που ήταν ορατά στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου κοντά σε εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο στα περίχωρα της Φιλαδέλφειας οδήγησαν τους αστυνομικούς στο υπόγειο του σπιτιού του.

Ο Γκέρλαχ συνελήφθη καθώς αποχωρούσε από το νεκροταφείο κρατώντας λοστό, ενώ στην κατοχή του είχε και έναν σάκο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν μουμιοποιημένα λείψανα δύο μικρών παιδιών, τρία κρανία και άλλα οστά. Σύμφωνα με την αστυνομία, παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε περίπου 30 σύνολα ανθρώπινων λειψάνων και υπέδειξε τους τάφους από τους οποίους τα είχε κλέψει.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν, μεταξύ άλλων, 100 κατηγορίες για κακοποίηση πτώματος και παραλαβή κλεμμένης περιουσίας, καθώς και κατηγορίες για βεβήλωση δημόσιου μνημείου, ιστορικού χώρου ταφής, διάρρηξη, παράνομη είσοδο και κλοπή. Κρατείται με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς να έχει καταγραφεί δικηγόρος υπεράσπισης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Γιέντον, Χένρι Τζιαμάρκο, χαρακτήρισε την υπόθεση ως μία από τις πιο ανατριχιαστικές της καριέρας του, δηλώνοντας: «Η ανάπαυση των νεκρών πρέπει να γίνεται σεβαστή και αυτό που αποκαλύφθηκε εδώ ραγίζει καρδιές».