Με ένα ακόμη καλό νέο για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας έκλεισε το 2025. Σύμφωνα με τα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πέρυσι σημειώθηκε σημαντική υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης το οποίο οδεύει προς το 4,5% του ΑΕΠ έναντι του, ήδη αναθεωρημένου προς τα πάνω, στόχου 3,7% του ΑΕΠ.

Αυτό σημαίνει ότι σε απόλυτα μεγέθη το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα κυμανθεί κοντά στα 11,5 δισ ευρώ, στα επίπεδα του 2024, όταν το πλεόνασμα είχε εκτιναχθεί στο 4,8% του ΑΕΠ.

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τα μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής (επέκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών κά) εξηγούν τις επιδόσεις αυτές στο δημοσιονομικό μέτωπο της χώρας αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες του οικονομικου επιτελείου.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν, άλλωστε, τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή το οποίο στην τελευταία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία προέβλεψε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα αγγίξει το 4% του ΑΕΠ το 2025. Σημειώνεται ότι για εφέτος το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να ανέλθει στο 2,8% του ΑΕΠ.

Έτος των νέων αναβαθμίσεων

Τα δεδομένα αυτά πιστοποιούν την ισχυρή δημοσιονομική δυναμική με την οποία η χώρα εισέρχεται στο 2026. Τους επόμενους μήνες στα κρίσιμα ραντεβού με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης θα κριθούν οι νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ο ρυθμός ανάπτυξης αλλά και η ταχύτητα μείωσης του δημοσίου χρέους θα είναι τρία από τα βασικά κριτήρια με τα οποία οι ξένοι οίκοι αναμένεται να λάβουν τις αποφάσεις τους για την επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας.

Υψηλή ανάπτυξη

Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 αναμένεται να ανέλθει στο 2,2% έναντι 2,1% το 2024. Το 2026 η οικονομία εκτιμάται ότι θα τρέξει με ταχύτητα 2,4% υψηλότερη από τα δύο προηγούμενα έτη κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των επενδύσεων με ρυθμό 10,2% έναντι 5,7% το 2025 και 4,5% το 2024. Κινητήριος δύναμη η επιτάχυνση των απορροφήσεων του κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης και η υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί σ αυτό.

Τρέχει η μείωση του χρέους

Το δημόσιο χρέος σημείωσε νέα σημαντική βουτιά το 2025 στο 145,9% του ΑΕΠ από 154,2% του ΑΕΠ το 2024. Η έντονη πτωτική πορεία του χρέους αναμένεται να συνεχιστεί το 2026 όπου αναμένεται να προσεγγίσει το 138% του ΑΕΠ. Έτος ορόσημο θα είναι το 2029, όταν για πρώτη φορά μετά τα δύσκολα χρόνια της περασμένης δεκαετίας, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα σπάσει το φράγμα του 120% του ΑΕΠ και θα προσγειωθεί στο 119% του ΑΕΠ.