Μπορεί οι πιθανότητες πρόκρισης στους «16» του Champions League να μην είναι με το μέρος του Ολυμπιακού, οι οπαδοί του όμως δεν πτοούνται και θα δώσουν δυναμικό παρών στο γήπεδο της Λεβερκούζεν.

Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους «ερυθρόλευκους» μετά την ήττα με 0-2 στο Καραϊσκάκη την περασμένη εβδομάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως ζητάει από τους παίκτες του να πιστέψουν στη μεγάλη ανατροπή, έχοντας στο πλευρό τους και τον κόσμο τους.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα 2.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκε η ΠΑΕ και συνολικά εκτιμάται πως θα είναι πάνω από 4.000 στις εξέδρες της BayArena καθώς έχουν προμηθευτεί εισιτήρια και Έλληνες που ζουν στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από νωρίς την Τρίτη (24/2), μάλιστα, οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» έκαναν αισθητή την παρουσία τους στους δρόμους και τις πλατείες του Λεβερκούζεν, με την ΠΑΕ να ανεβάζει βίντεο στα social media, γράφοντας: «Ο 12ος παίκτης μας».