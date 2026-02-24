Η Ατλέτικο Μαδρίτης συνέτριψε με 4-1 την Κλαμπ Μπριζ, για την οποία ήταν βασικός ο Χρήστος Τζόλης, στη ρεβάνς του 3-3 και εξασφάλισε την πρόκριση για τους «16» του Champions League.

Οι Βέλγοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο καλύτερο παιχνίδι έχοντας για κινητήριο μοχλό τον διεθνή Έλληνα άσο, οι Ισπανοί όμως ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ: Στο 23′ ο Όμπλακ με βολέ βρήκε τον Σόρλοθ και εκείνος τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση κάνοντας το 1-0.

Στο 36′, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τζόλη, ο Μέχελε πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Ορντόνιεθ τη δεύτερη για το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όμως, οι «ροχιμπλάνκος» ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη-πρόκριση σκοράροντας τρεις φορές.

Στο 48′ ο Καρντόσο έκανε το 2-1, στο 76′ ο Σόρλοθ μετά τη συνεργασία με τον Λούκμαν σούταρε από το ύψος του πέναλτι για το 3-1 και στο 87′ σκόραρε ξανά, για το χατ-τρικ, μετά τη μπαλιά του Ρουγκέρι, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.