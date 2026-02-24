Σε κατάθεση μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμηση προχώρησε η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι είχε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δικαιοσύνη Για Όλους», η οποία, όπως αναφέρει, συνδέεται με το κόμμα. Σύμφωνα με όσα επικαλείται, παραμένουν απλήρωτα τιμολόγια συνολικού ύψους περίπου 16.000 ευρώ.

Η νομική ενέργεια, όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της κυρίας Πολύζου, αφορά δημόσιες τοποθετήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου στις 17 Φεβρουαρίου στο περιστύλιο της Βουλής, καθώς και σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ στις 18 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να χαρακτήρισε την ενάγουσα «απατεώνισσα», ενώ παράλληλα αρνήθηκε ότι υπήρξε ποτέ συνεργάτιδα ή εργαζόμενη του κόμματος.

Οι αναφορές περί εγκληματικής οργάνωσης

Όπως περιγράφεται στο κείμενο της μήνυσης, η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει ότι της αποδόθηκε ψευδώς συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα κατ’ επάγγελμα εκβίασης, με αναφορά στα ονόματα του Άδωνι Γεωργιάδη και του Πέτρου Κουσουλού.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις δύο πλευρές να διατυπώνουν δημόσια αντικρουόμενες θέσεις για τη μεταξύ τους σχέση και τις οικονομικές εκκρεμότητες.