Μία γυναίκα από τη Νέα Υόρκη αποκάλυψε στο BBC ότι έχασε σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια πέφτοντας θύμα διεθνούς κυκλώματος απατεώνων, οι οποίοι,όπως λέει, χρησιμοποίησαν τα χρήματά της για να αγοράσουν στη σύζυγο ενός εξ αυτών διαμαντένιο δαχτυλίδι 10 καρατίων.

Η γυναίκα, που εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Jane από φόβο μήπως στοχοποιηθεί ξανά, αναγνώρισε τον βασικό δράστη ως μέλος των Travelling Conmen, μιας ομάδας Βρετανών και Ιρλανδών που εμπλέκονται σε απάτες με οικοδομικές εργασίες και έχουν χαρακτηριστεί από το FBI ως διεθνές οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο.

Μιλώντας στην εκπομπή Spotlight NI, η Jane περιέγραψε την εμπειρία της ως «ταπεινωτική, καταστροφική και ψυχολογικά εξοντωτική». Η απάτη ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022, όταν ένας άνδρας με ιρλανδική προφορά εμφανίστηκε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη και της πρότεινε εργασίες. Σύμφωνα με το BBC, επρόκειτο για τον Darren Cunningham, ο οποίος τότε χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Patrick Dundon. Αρχικά της ζήτησε 65.000 δολάρια για υλικά, όμως εξαφανίστηκε. Όταν η Jane επικοινώνησε με τον προμηθευτή, διαπίστωσε ότι τα υλικά κόστιζαν μόλις 25.000 δολάρια.

Απειλές και «δάνεια»

Λίγους μήνες αργότερα, εμφανίστηκε στο σπίτι της ένας δεύτερος άνδρας, γνωστός στην έρευνα ως Mr Bling (δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους), ο οποίος παρουσιαζόταν ως «υπεύθυνος συνεργάτης». Τίποτα όμως δεν ήταν αληθινό. Η Jane υποστηρίζει ότι της ζήτησε 200.000 δολάρια ως “δάνειο”, ενώ την απείλησε έμμεσα ότι τα παιδιά της θα κινδύνευαν αν δεν πλήρωνε. Τελικά της απέσπασε τρεις επιταγές, με την υπόσχεση επιστροφής των χρημάτων, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Στην προσπάθειά της να ανακτήσει τα χρήματα, η γυναίκα έστειλε ακόμα περισσότερα, τα οποία – όπως αποδείχθηκε – κατέληξαν σε κοσμηματοπωλείο στην 47η Οδό της Νέας Υόρκης, στην περίφημη Diamond District. Λίγες ημέρες αργότερα, μέλη της οικογένειας του Mr Bling εμφανίζονταν στα social media φορώντας πανάκριβα κοσμήματα, ανάμεσά τους και το διαμάντι των 10 καρατίων.

Η έρευνα του BBC αποκαλύπτει ότι δεκάδες θύματα πιέτηκαν να πληρώσουν τεράστια ποσά απευθείας σε κοσμηματοπωλεία. Ανάμεσά τους και η Ginia Hines, μητέρα από το Κονέκτικατ, που έχασε 50.000 δολάρια, χρήματα που προορίζονταν για τις σπουδές του γιου της.

Άλλο θύμα, ο Michael Berard από τη Μασαχουσέτη, δηλώνει ότι εξαπατήθηκε κατά 500.000 δολάρια, περιγράφοντας τους δράστες ως «μάγους τύπου Χουντίνι» που εκμεταλλεύτηκαν το άγχος και τους φόβους του.

«Υπάρχουν κι άλλοι εκεί έξω»

Παρότι ορισμένα μέλη του κυκλώματος έχουν ήδη καταδικαστεί και φυλακιστεί, το FBI προειδοποιεί ότι νέες ομάδες συνεχίζουν να δρουν τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Η Jane προσπαθεί ακόμα να επουλώσει τα τραύματά της: