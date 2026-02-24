Σε αντικλεπτικά πλαστικά κουτιά αρχίζουν να κλειδώνουν τις σοκολάτες τους ορισμένα καταστήματα στη Βρετανία, καθώς η κλοπή τους έχει μετατραπεί σε νέο στόχο – χρυσάφι για οργανωμένα κυκλώματα λιανικού εγκλήματος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του bbc.

Η αλυσίδα Sainsbury’s επιβεβαίωσε ότι εφαρμόζει πλέον το μέτρο σε προϊόντα που κλέβονται συστηματικά, με μπάρες **Cadbury Dairy Milk αξίας 2,60 λιρών να βρίσκονται κλειδωμένες σε κατάστημα του Λονδίνου. Αντίστοιχες πρακτικές έχουν υιοθετήσει και άλλες μεγάλες αλυσίδες, όπως οι Tesco και Co-op, όπου οι πελάτες πρέπει να ζητούν από το προσωπικό να ανοίξει τις διαφανείς θήκες.

Σύμφωνα με την Association of Convenience Stores, η σοκολάτα έχει μετατραπεί σε προϊόν «κατά παραγγελία» για εγκληματικές ομάδες, οι οποίες τη μεταπωλούν στη μαύρη αγορά, μαζί με αλκοόλ, κρέας και καφέ. Αρκετές αστυνομικές δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για αυξανόμενη τάση.

Τους τελευταίους μήνες, αστυνομικά τμήματα έχουν δημοσιεύσει βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να αναδείξουν το πρόβλημα. Σε ένα από αυτά, άνδρας φαίνεται να αρπάζει ολόκληρες πλάκες σοκολάτας από κατάστημα, ενώ σε άλλο σύρει ολόκληρη ραφιέρα έξω από την είσοδο. Σε διαφορετικό περιστατικό, αστυνομικοί συνέλαβαν άνδρα με το παλτό του γεμάτο σοκολατένια αυγά.

Η British Retail Consortium κατέγραψε 5,5 εκατομμύρια περιστατικά κλοπών καταστημάτων το περασμένο έτος, καθώς και περίπου 1.600 καθημερινά περιστατικά βίας ή λεκτικής κακοποίησης εις βάρος εργαζομένων. Παρότι τα νούμερα είναι μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παραμένουν από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Heart of England Co-Op, που λειτουργεί 38 καταστήματα στην κεντρική Αγγλία. Όπως ανέφερε η διοίκησή του, οι κλοπές σοκολάτας κόστισαν στην εταιρεία περίπου 250.000 λίρες μέσα σε έναν χρόνο, καθιστώντας τη σοκολάτα το πιο κλεμμένο προϊόν του 2024.

«Σε ορισμένα καταστήματα, ένα και μόνο άτομο μπορεί να μας κοστίσει χιλιάδες λίρες μέσα σε μία εβδομάδα. Έμπαιναν και άδειαζαν κυριολεκτικά ολόκληρο το ράφι», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας.

Μικρότεροι καταστηματάρχες περιγράφουν παρόμοια εικόνα. Ιδιοκτήτρια παντοπωλείων ανέφερε ότι έχει εγκαταστήσει πάνω από 30 κάμερες ασφαλείας και χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό υπόπτων, ενώ άλλοι έχουν σταματήσει να γεμίζουν πλήρως τα ράφια ή να προβάλλουν σοκολάτες σε σημεία εύκολης πρόσβασης.

«Η σοκολάτα είναι πλέον η “λέξη-κλειδί” του οργανωμένου εγκλήματος», λέει ιδιοκτήτης αλυσίδας καταστημάτων στο Κόβεντρι. «Παλιά ήταν τα ξυραφάκια ή ο καφές. Τώρα η σοκολάτα φεύγει κατά παραγγελία και μπορείς εύκολα να χάσεις 200 ή 250 λίρες σε λίγα λεπτά».

Η National Police Chiefs’ Council δηλώνει ότι εργάζεται σε συνεργασία με εμπόρους και τη βιομηχανία ασφάλειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, τονίζοντας πως η μεταπώληση κλεμμένων προϊόντων χρηματοδοτεί ευρύτερη εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως φαίνεται, για πολλούς Βρετανούς καταναλωτές, η εικόνα της σοκολάτας κλειδωμένης σε κουτί ίσως γίνει σύντομα καθημερινότητα, ένα ακόμα σημάδι του πόσο έχει αλλάξει το τοπίο του λιανεμπορίου.