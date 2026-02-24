Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο οχήματα κινούνταν επί της Συγγρού όταν, στο ύψος της στροφής προς τη Λάμπρου Κατσώνη, ο μοτοσικλετιστής φέρεται να συνέχισε ευθεία, ενώ το ΙΧ επιχείρησε δεξιά στροφή, προκαλώντας σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Από τη δύναμη του χτυπήματος, ο αναβάτης, ηλικίας περίπου 40 ετών, εκσφενδονίστηκε από τη μηχανή και προσέκρουσε σε κολόνα, ενώ η μοτοσικλέτα σύρθηκε και κατέληξε λίγα μέτρα πιο κάτω στον παράδρομο.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, με περαστικούς να σταματούν τα οχήματά τους και να σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, επιχειρώντας ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν διασώστες. Μάλιστα, νοσηλεύτρια που βρισκόταν τυχαία στο σημείο προσπάθησε επί ώρα να σταθεροποιήσει τον τραυματία, ενώ διερχόμενο ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε για να συνδράμει έως την άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για βαρύ τραυματισμό στον θώρακα. Ο οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκε, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και ήδη καταθέτει στους αστυνομικούς της Τροχαίας, που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια η πορεία των οχημάτων και τυχόν παραβίαση προτεραιότητας ή ορίων ταχύτητας. Το νέο αυτό σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους και επικίνδυνους οδικούς άξονες της Αττικής.