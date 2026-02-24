Ούτε καν στον πάγκο του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, στα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League, δεν θα βρίσκεται ο Ντάνιελ Ποντένσε, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν ένας από τους 24 παίκτες των «ερυθρόλευκων» που ταξίδεψαν στη Γερμανία για τη ρεβάνς της ήττας με 0-2 στο Καραϊσκάκη την περασμένη εβδομάδα, δεν πρόκειται όμως να αγωνιστεί ούτε για ένα δευτερόλεπτο.

Ο Ποντένσε ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, απουσίασε από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό το περασμένο Σάββατο (21/2) λόγω καρτών και τελικά ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να τον αφήσει εκτός αποστολής για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν.

Ο λόγος για τον οποίο πάρθηκε αυτή η απόφαση είναι άγνωστος προς το παρόν, με τον Ισπανό προπονητή να έχει στον πάγκο τους Πασχαλάκη, Μπότη, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρα, Μπρούνο.