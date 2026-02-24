Τη φανέλα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον δεύτερο αγώνα με τη Λεβερκούζεν, μετά την ήττα του με 0-2 στο Καραϊσκάκη, στα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League, αποκάλυψε η ΠΑΕ στα social media.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξέρουν ότι οι πιθανότητες δεν είναι το μέρος τους μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, παρ’ όλα αυτά, όπως λέει και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έκαναν μια μεγάλη ανατροπή πριν δύο χρόνια κόντρα στη Μακάμπι, οπότε θα πρέπει να πιστεύουν πως μπορούν να τα καταφέρουν και τώρα.

Οι Πειραιώτες πήγαν στη Γερμανία με στόχο να το παλέψουν μέχρι τέλους για να εξαντλήσουν όσες πιθανότητες έχουν για τη μεγάλη ανατροπή και η ΠΑΕ με ανάρτησή της στα social media λίγες ώρες πριν την έναρξη αποκάλυψε τη φανέλα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Όποια ομάδα προκριθεί απόψε, στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει μία εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου.