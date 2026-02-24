Σε κατάσταση συναγερμού «Red Code» παραμένει για έβδομη διαδοχική ημέρα η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, αντιμετωπίζοντας τις σφοδρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας

Η υπερχείλιση του ποταμού έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, αφήνοντας τους αγρότες της περιοχής σε απόγνωση λόγω της ολοκληρωτικής ζημιάς στην παραγωγή τους.

Τα πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν το εύρος της καταστροφής, σε Αμόριο και Διδυμότειχο, καταγράφοντας το μέγεθος της υπερχείλισης που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, αλλά και εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση. Η τρέχουσα κρίση χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη που έχει βιώσει η περιοχή από το 2015, με τις εικόνες από ψηλά να επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της στάθμης των υδάτων και της σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρέτεινε την κατάσταση κινητοποίησης από σήμερα, Τρίτη 24.02.2026, έως και την Παρασκευή 27.02.2026.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν λάβει εντολή για την άμεση σύγκληση των Τοπικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να διαχειριστούν τον υψηλό κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες.