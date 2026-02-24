Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αναπτύξεις κοντά στο Ιράν εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, μεταφέροντας πάνω από 150 αεροσκάφη σε βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στον δεύτερο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στις 17 Φεβρουαρίου.

Η ενίσχυση της παρουσίας των ΗΠΑ συμπίπτει με τις προειδοποιήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει το Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία περιορισμού του πυρηνικού του προγράμματος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τη φύση ή την κλίμακα μιας τέτοιας επίθεσης. Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι μία συμφωνία παραμένει εφικτή, αλλά υπογραμμίζουν ότι θα απαιτήσει χρόνο, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι η τρέχουσα διάταξη δυνάμεων παραπέμπει σε πολυήμερη αεροπορική εκστρατεία χωρίς χερσαία εισβολή.

Κλιμάκωση ισχύος ΗΠΑ – Ιράν από Ευρώπη έως Κόλπο

Η τωρινή συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες από την περίοδο πριν την εισβολή στο Ιράκ το 2003, ξεπερνώντας ακόμη και την περσινή ανάπτυξη πριν από τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο. Στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο επιχειρούν πλέον δύο αεροπλανοφόρα, το USS Gerald R. Ford που εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης και το USS Abraham Lincoln στα ανοικτά του Ομάν, συνοδευόμενα από αντιτορπιλικά με δεκάδες πυραύλους Tomahawk, τα ίδια όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου.

Πάνω από τα μισά από τα νεοαφιχθέντα αεροσκάφη των ΗΠΑ έχουν μετασταθμεύσει σε βάσεις της Ευρώπης, αρκετά εκτός βεληνεκούς των περισσότερων ιρανικών πυραύλων, επιλογή που επιτρέπει τη συγκέντρωση υλικού και προσωπικού χωρίς να προσφέρεται στο Ιράν ένας «ελκυστικός στόχος», όπως εξηγεί ο αναλυτής Γκρέγκορι Μπρου. Παράλληλα, η βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία έχει εξελιχθεί σε βασικό κόμβο για την αεροπορική ισχύ, με δορυφορικές εικόνες να καταγράφουν περισσότερα από 60 μαχητικά, μεταξύ των οποίων πάνω από δώδεκα F-35 που θεωρούνται αιχμή του δόρατος για καταστολή εχθρικής αεράμυνας και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου.

ΗΠΑ, F-22, F-35 και το μήνυμα αποτροπής προς το Ιράν

Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί εντυπωσιακές μετακινήσεις αμερικανικών αεροσκαφών: φωτογραφίες δείχνουν μία ντουζίνα F-22A Raptor στη βάση Lakenheath στη Βρετανία, τουλάχιστον ένα F-16 να προσγειώνεται στις Αζόρες, ενώ βίντεο από το αεροδρόμιο Χανίων στην Κρήτη εμφανίζει τουλάχιστον δέκα F-35 και άλλα μαχητικά μαζί με ιπτάμενα τάνκερ και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σύμφωνα με στοιχεία ιχνηλάτησης, οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού στόλου E-3G Sentry, ιπτάμενων «ραντάρ» που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εναέριας δραστηριότητας και κρίσιμη έγκαιρη προειδοποίηση, όπως γράφει η Washington Post.

Για πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου, το εύρος της ανάπτυξης δείχνει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να έχουν έτοιμο ένα φάσμα επιλογών, από στοχευμένα πλήγματα μέχρι μία παρατεταμένη και υψηλής έντασης αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν, με παράλληλη προσπάθεια περιορισμού του ρίσκου για αμερικανικές δυνάμεις και πιθανών αντιποίνων. Ο Μπρου σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον φαίνεται αποφασισμένη «να κάνει ό,τι αποφασίσει για το Ιράν σε μεγάλη κλίμακα, αλλά γρήγορα και με ελάχιστο κίνδυνο αρνητικών συνεπειών», τη στιγμή που η διπλωματική οδός παραμένει επισήμως ανοικτή αλλά ολοένα πιο εύθραυστη.