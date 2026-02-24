Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την εκτίμηση των ειδικών απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με το αν η Τεχεράνη κωλυσιεργεί σε μια συμφωνία για την εγκατάλειψη της ικανότητάς της να παράγει πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, καθώς η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την αποστολή της τελευταίας πρότασης του Ιράν εντός της εβδομάδας, ενόψει αυτού, που αξιωματούχοι περιγράφουν ως έναν τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων, προγραμματισμένο για την Πέμπτη στη Γενεύη. Στις συνομιλίες θα ηγηθούν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, με την εκτίμησή τους για τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας να διαμορφώνει καθοριστικά τους υπολογισμούς του Τραμπ. Σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας, ο πρόεδρος έχει δηλώσει σε συμβούλους του ότι εξετάζει περιορισμένα πλήγματα για την άσκηση πίεσης στο Ιράν και, εάν αυτά δεν αποδώσουν, μια πολύ ευρύτερη επίθεση με στόχο την αλλαγή καθεστώτος.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Γουίτκοφ συμμετέχει στην ομάδα που συμβουλεύει τον Τραμπ σχετικά με το πώς θα προχωρήσει στο ζήτημα του Ιράν και ότι έχει λάβει μέρος σε όλες τις συσκέψεις που αφορούν το θέμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ έχει ενημερωθεί πολλές φορές για τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές, με πιο πρόσφατη ενημέρωση την Τετάρτη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχει ζητήσει απόψεις από ευρύ φάσμα αξιωματούχων της Δυτικής Πτέρυγας για το πώς πρέπει να κινηθεί απέναντι στο Ιράν.

Ο Στιβ Γουίτκοφ

Μεταξύ των βασικών συμβούλων περιλαμβάνονται ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο στρατηγός, Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ.

Ο Βανς έχει παρουσιάσει και τις δύο πλευρές του επιχειρήματος υπέρ και κατά των αεροπορικών πληγμάτων, ωστόσο έχει πιέσει τον Κέιν για τους πιθανούς κινδύνους, καθώς εμφανίζεται πολύ λιγότερο βέβαιος για τις πιθανότητες επιτυχίας μιας επίθεσης στο Ιράν σε σύγκριση με την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Η ανησυχία του Κέιν επικεντρώνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στα χαμηλά αποθέματα αντιαεροπορικών συστημάτων. Μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού πυρηνικών καυσίμων από τον Τραμπ πέρυσι, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν 30 πυραύλους Patriot για να αναχαιτίσουν ιρανικά αντίποινα, τη μεγαλύτερη μεμονωμένη χρήση αυτών των πυραύλων στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι τότε αντεπιθέσεις του Ιράν ήταν περιορισμένης έκτασης. Αυτή τη φορά, όμως, η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να απαντήσει με τη μέγιστη δυνατή ένταση σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι διαθέτει τη δυνατότητα να βυθίσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις εσωτερικές διεργασίες, ο Κέιν έχει εκφράσει πιο έντονα τις ανησυχίες του εντός του Πενταγώνου σε σχέση με τις ενημερώσεις που έχει κάνει απευθείας στον Τραμπ, κάτι που αξιωματούχοι ερμηνεύουν ως προσπάθεια να μη φανεί ότι υποστηρίζει συγκεκριμένη πορεία δράσης. Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι ο Κέιν είναι «ένας ιδιαίτερα σεβαστός επαγγελματίας, του οποίου το καθήκον είναι να παρέχει αμερόληπτες πληροφορίες στον αρχιστράτηγο, κάτι που κάνει άψογα», προσθέτοντας ότι δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις.

Παράλληλα, εντός της κυβέρνησης επικρατεί αβεβαιότητα για το αν τα αεροπορικά πλήγματα θα ήταν αρκετά για να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συμφωνία ή ακόμα και για να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του Χαμενεΐ και του κύκλου των θρησκευτικών ηγετών γύρω του. Στο πλαίσιο αυτό, αξιωματούχοι έχουν εξετάσει και εναλλακτικές διεξόδους για την αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο να επιτραπεί στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένη δυνατότητα εμπλουτισμού αποκλειστικά για ιατρική έρευνα, θεραπείες ή άλλες ειρηνικές ενεργειακές χρήσεις.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ

Ο Ρούμπιο αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Ισραήλ για να ενημερώσει τον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου, σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Ωστόσο, ενόψει της ενδεχομένως τελευταίας διαπραγματευτικής συνεδρίας, υπήρχαν ενδείξεις σκλήρυνσης των θέσεων.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε την Κυριακή στο Fox News ότι η εντολή του Τραμπ ήταν να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα διατηρήσει καμία δυνατότητα εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού, για να απαντήσει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο Face the Nation του CBS ότι η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό.

Καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να εγκρίνει στρατιωτική δράση, έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη αεροπορική ισχύ στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Το αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford», το πιο προηγμένο του αμερικανικού ναυτικού, αναμένεται να φτάσει στην περιοχή εντός των επόμενων ημερών. Το πλοίο, το οποίο την Κυριακή κινούνταν νότια της Ιταλίας με κατεύθυνση προς το Ισραήλ, θα αποτελέσει το δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, ενισχύοντας μια δύναμη που ήδη περιλαμβάνει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-22, καθώς και βομβαρδιστικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Η ενίσχυση αυτή θα δώσει στον Τραμπ τη δυνατότητα να διεξαγάγει μια παρατεταμένη αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν, αντί για ένα περιορισμένο πλήγμα όπως η επιχείρηση του περασμένου καλοκαιριού, όταν βομβαρδιστικά B-2 απογειώθηκαν από τις ΗΠΑ για να πλήξουν περιορισμένο αριθμό εγκαταστάσεων εμπλουτισμού στο Φορντό, το Ισφαχάν και τη Νατάνζ.