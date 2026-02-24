Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν πέτυχε τους στόχους» του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας και «δεν έσπασε το ηθικό των Ουκρανών», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα, ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό του ουκρανικού λαού. Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Έχουμε διατηρήσει την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε ειρήνη και προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη – μια ισχυρή, αξιοπρεπή ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσε.