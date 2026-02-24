Νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει τη στιγμή που μια γραμματέας λυκείου στην πολιτεία της Ιντιάνα ξεσπά σε κλάματα κατά τη διάρκεια αστυνομικής ανάκρισης, παραδεχόμενη ότι είχε σεξουαλική σχέση με ανήλικο μαθητή, με τον οποίο ο σύζυγός της τη βρήκε στο κρεβάτι ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Το βίντεο της ανάκρισης της Αλίσια Χιουζ δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, λίγες ημέρες αφότου ο σύζυγός της κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και ζήτησε την έκτακτη επιμέλεια των τριών παιδιών τους, σύμφωνα με το Law&Crime.

Στο υλικό, η 31χρονη μητέρα εμφανίζεται δακρυσμένη, καθώς μιλά στους αστυνομικούς για τον 18χρονο μαθητή, λέγοντας ότι «το σωματικό κομμάτι… συνέβαινε από τα τέλη Ιανουαρίου». Σε ήρεμο τόνο παραδέχεται ότι «αυτή είναι η τρίτη φορά που ήμουν μαζί του», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η σχέση «δεν ξεκίνησε πριν κλείσει τα 18».

Αρχικά, η Χιουζ αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή με άλλον μαθητή. Η δήλωσή της αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου 17χρονος μαθητής προσήλθε στις Αρχές και κατέθεσε ότι είχε επίσης σεξουαλική σχέση μαζί της τουλάχιστον πέντε φορές, ξεκινώντας μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατάστημα της αλυσίδας Dollar General, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα.

Όταν ο ανακριτικός υπάλληλος τη ρωτά αν είναι σίγουρη για την άρνησή της, η σχολική γραμματέας παραδέχεται ότι είχε συναντήσει τον 17χρονο στο σημείο αυτό και ότι του είχε στείλει φωτογραφίες, συνεχίζοντας όμως να αρνείται ότι υπήρξε «ερωτική σχέση». «Δεν κοιμήθηκα ποτέ μαζί του», επιμένει, προτού ζητήσει την παρουσία δικηγόρου.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη Χιουζ να δείχνει εμφανώς άβολα τη στιγμή που της περνούν χειροπέδες, καθώς αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες για αποπλάνηση ανηλίκου. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και έξι έτη, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως όταν η ίδια η Χιουζ κάλεσε την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της της επιτέθηκε αφού τη βρήκε στο κρεβάτι με τον 18χρονο μαθητή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο σύζυγός της αντιμετωπίζει κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Χιουζ δηλώνει ότι, παρότι οι πράξεις της δεν ήταν «δικαιολογημένες», η ίδια υπήρξε θύμα «σωματικής και ψυχικής κακοποίησης» από τον σύζυγό της.

Η 31χρονη κρατήθηκε στη Φυλακή Κομητείας Ράντολφ, ενώ τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη Randolph Eastern School Corporation. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν ο επιθεωρητής σχολείων Νιλ Άνταμς, έχει «απομακρυνθεί από κάθε καθήκον που περιλαμβάνει επαφή με μαθητές, έως την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας».

Παρότι η αρχική ακρόαση που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου ακυρώθηκε, το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει επαρκής βάση για τις κατηγορίες και όρισε νέα ακρόαση για τις 16 Απριλίου, με αντικείμενο προδικαστικά αιτήματα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.