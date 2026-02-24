Η ΤΕΡΝΑ κάνει ένα ακόμη βήμα για να «κλειδώσει» την παρουσία της στην ενεργειακή ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, υπογράφοντας στο Κίεβο Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας με την Ukrhydroenergo. Η συμφωνία, που έρχεται ως συνέχεια του MoU του Νοεμβρίου 2025, αφορά την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ και δίνει στην ελληνική εταιρεία πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα, ώστε τα έργα να περάσουν στη φάση ωρίμανσης.

Με την υπογραφή του Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας, η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία έργων κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προετοιμασία τους. Πρόκειται για κίνηση που ενισχύει το πρακτικό σκέλος της συνεργασίας, καθώς δημιουργεί το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτείται για την τεχνική και οικονομική ωρίμανση των έργων.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας ΤΕΡΝΑ – Ukrhydroenergo βρίσκονται δύο συγκεκριμένα έργα: ο αντλησιοταμιευτικός σταθμός Δνείστερου ισχύος 1.263 MW και ένα νέο αντλιοστάσιο ισχύος 220 MW. Και τα δύο έργα χωροθετούνται στη Δυτική Ουκρανία και προβλέπεται να υλοποιηθούν καταρχάς στο πλαίσιο του MoU, ενώ οι δύο εταιρίες εξετάζουν παράλληλα και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα στη χώρα.

Η συμφωνία περιγράφεται ως η πρώτη στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας ανάμεσα σε ελληνικό και Ευρωπαϊκό Όμιλο υποδομών, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επισημαίνει ότι επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως η μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που τίθεται, οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει η ΤΕΡΝΑ αναμένεται να συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας. Επιπλέον, προβλέπεται ότι θα τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως EBRD και EIB, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο εθνικό περίπτερο «Greece» της Enterprise Greece, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης κατασκευών και υποδομών «KyivBuild Ukraine 2026» στο Κίεβο.

Το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας υπέγραψαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Στάθης Νάτσης, και ο CEO της Ukrhydroenergo, Bohdan Sukhetskyi. Στην εκδήλωση παρέστη ο Υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Mykola Kolishnyk, ενώ υπήρξε διαδικτυακή παρουσία και παρέμβαση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.