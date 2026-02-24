Η Γιουβέντους έχει βυθιστεί σε κρίση χωρίς να μπορέσει να τη συγκρατήσει και το ερώτημα πλέον είναι ξεκάθαρο: πώς βγαίνει από αυτήν; Ο Φεβρουάριος προοριζόταν να αποτελέσει τον μήνα-κλειδί της σεζόν και τελικά εξελίσσεται πράγματι σε καθοριστικό, αλλά με αρνητικό πρόσημο. Ο αποκλεισμός από το Κύπελλο Ιταλίας ήρθε πρόωρα, η πορεία στο Champions League βρίσκεται σε οριακό σημείο, ενώ στο πρωτάθλημα οι «Μπιανκονέρι» έχουν υποχωρήσει στην πέμπτη θέση. Η Κόμο, που τη νίκησε δύο φορές, βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής, ενώ η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρόμα ενδέχεται να απομακρύνει ακόμη περισσότερο τη ζώνη της τετράδας.

Το έργο του Σπαλέτι που κινδυνεύει να χαθεί

Μέσα σε λίγες εβδομάδες μοιάζει να έχει εξανεμιστεί η δουλειά που ο Λουτσιάνο Σπαλέτι έχτιζε με υπομονή από τη στιγμή που διαδέχθηκε τον Τούντορ. Ο Ιταλός τεχνικός επένδυσε στην ψυχολογία των παικτών του, εκφράζοντας ανοιχτά την πεποίθηση πως διαθέτουν ανεκμετάλλευτο δυναμικό, ενώ επιχείρησε να επαναφέρει χαρακτήρα και προσωπικότητα σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έδειχνε να τα στερείται. Η φιλοσοφία του βασίστηκε σε ένα πιο τολμηρό, ακόμη και ριψοκίνδυνο παιχνίδι, με στόχο να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του συνόλου. Το πλάνο απέδωσε μέχρι να έρθουν οι αγώνες που κρίνουν τη σεζόν και εκεί η Γιουβέντους άρχισε να λυγίζει.

Δικαιολογίες μπορεί να υπάρχουν, ιδίως για την ήττα στο «Σαν Σίρο», ωστόσο ένας μόλις βαθμός σε πέντε παιχνίδια και 15 γκολ παθητικό δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε διαιτητικές αποφάσεις ή στην ατυχία. Η ομάδα δείχνει να καταρρέει, σαν να μην αντέχει τη νοοτροπία που προσπαθεί να της εμφυσήσει ο Σπαλέτι. Όπως παρατηρεί και ο ίδιος, οι αρετές που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται δεν έχουν χαθεί, απλώς η ομάδα δεν καταφέρνει πλέον να τις αναγνωρίσει και να τις αξιοποιήσει. Το ζήτημα είναι πώς θα τις επαναφέρει.

Αγωνιστικά προβλήματα στο χειρότερο σημείο

Το timing δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Την Τετάρτη η Γιουβέντους υποδέχεται τη Γαλατασαράι στη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League και χρειάζεται νίκη με διαφορά τουλάχιστον τριών τερμάτων για να οδηγήσει τη σειρά, έστω, στην παράταση. Οι απουσίες είναι σημαντικές: οι δύο βασικοί αριστεροί μπακ, Καμπιάζο και Καμπάλ, δεν θα είναι διαθέσιμοι, ο Μπρέμερ παραμένει αμφίβολος καθώς συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Γιλντίζ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα μετά το παιχνίδι με την Κόμο.

Σαν να μην έφταναν αυτά, την Κυριακή στη Ρώμη θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Λοκατέλι, ένας από τους λίγους που κράτησαν σταθερή απόδοση μέσα στη γενικότερη αστάθεια. Η απουσία του αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι η βασική εναλλακτική λύση στη μεσαία γραμμή, ο Κούπμαϊνερς, δεν δείχνει να έχει βρει ρυθμό, παρά τα δύο γκολ που σημείωσε στην Κωνσταντινούπολη.

Η επιλογή της «αποσυμπίεσης»

Ο Σπαλέτι, πάντως, επιμένει στη γραμμή της εμπιστοσύνης και της ευθύνης προς τους παίκτες του. Θεωρεί πως η ψυχική αποφόρτιση μπορεί να αποδειχθεί πιο ωφέλιμη από μια έντονη δίωρη προπόνηση, ειδικά σε περίοδο χαμηλής αυτοπεποίθησης.

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, αυτή η προσέγγιση φαινόταν ιδανική. Σήμερα, όμως, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποια είναι η σωστή συνταγή για να σωθεί η σεζόν της Γιουβέντους. Και ο χρόνος για απαντήσεις λιγοστεύει επικίνδυνα.