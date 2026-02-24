Τη δέσμευση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» επανέλαβε ο Βρετανός πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από το 2022.

Απευθυνόμενος στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για «τέσσερα χρόνια επιθετικότητας του Πούτιν» και «τέσσερα χρόνια μεγάλης οδύνης για τον ουκρανικό λαό». Την ίδια στιγμή, περιέγραψε προσωπικές του επισκέψεις στην Ουκρανία που, όπως είπε, έχουν χαραχθεί στη μνήμη του.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην Μπούτσα, σημειώνοντας πως είδε από κοντά τα σημεία όπου άμαχοι βρέθηκαν εκτελεσμένοι. Για την επίσκεψη του σε νοσοκομείο του Κιέβου, είπε πως συνάντησε στρατιώτες με σοβαρά εγκαύματα. Μίλησε επίσης για παιδιά μικρής ηλικίας που έχασαν και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο, καθώς και για τις ρωσικές επιθέσεις κατά των υποδομών ενέργειας εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήρε την «απίστευτη ανθεκτικότητα» των Ουκρανών, επισημαίνοντας ότι, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις πως η Ρωσία θα επικρατούσε μέσα σε λίγες εβδομάδες, τέσσερα χρόνια μετά η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται τόσο στο μέτωπο όσο και στην καθημερινή ζωή. Απέρριψε δε το αφήγημα ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η εδαφική πρόοδος της Μόσχας τον τελευταίο χρόνο ήταν περιορισμένη και με βαρύ κόστος.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία, ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει 300 ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, καθώς και περαιτέρω μέτρα κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ο οποίος, σύμφωνα με το Λονδίνο, χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου.

Υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», επισημαίνοντας τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και τον ρόλο του «συνασπισμού των προθύμων», του οποίου προεδρεύει. «Είναι ο Πούτιν που στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επιδείξει προθυμία για διαπραγματεύσεις.

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε επίσης ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί μια «μακρινή σύγκρουση» για το Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις στο κόστος ζωής, ιδίως μέσω της αύξησης των τιμών ενέργειας, οι οποίες, όπως ανέφερε, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. «Ο τρόπος και ο χρόνος λήξης αυτής της σύγκρουσης θα επηρεάσουν το Ηνωμένο Βασίλειο για πολλά χρόνια», κατέληξε, χαρακτηρίζοντας την Ουκρανία «πρώτη γραμμή της δικής μας ελευθερίας».