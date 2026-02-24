Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Χανιά, με αφορμή την άφιξη του αεροπλανοφόρου “USS G. Ford” στη Σούδα.

Από τον ανταποκριτή μας στο Flashnews.gr

Το απόγευμα της Τρίτης, σωματεία, σύλλογοι και πολίτες έδωσαν το “παρών” στη διαδήλωση που ως αφετηρία είχε τη Δημοτική Αγορά.



Με πανό και συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ, οι παρευρισκόμενοι καταδίκασαν την παρουσία του εν λόγω αεροπλανοφόρου στα Χανιά, ενώ συνεχίζουν να ζητούν το κλείσιμο των βάσεων τόσο στη Σούδα όσο και σε όλη τη χώρα.



Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης.

Δείτε τις φωτογραφίες: