Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως οι αντίπαλοι της Μόσχας κατανοούν πιθανόν ποια θα μπορούσε να είναι η κατάληξη οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον της Ρωσίας ή των ρωσικών δυνάμεων με τη χρήση ενός «πυρηνικού στοιχείου».

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές στην υπηρεσία ασφαλείας FSB, τη διάδοχο υπηρεσία της σοβιετικής KGB.

Ο Ρώσος πρόεδρος μιλούσε αφού η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών SVR εξέφρασε νωρίτερα σήμερα ανησυχία σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως μια πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία.

Λίγο νωρίτερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με αυτό που λέει πως είναι απόπειρες από την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία δεν παρείχε αποδείξεις για τέτοιου είδους προσπάθειες, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σήμερα η SVR κατήγγειλε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα. Ο Ουσακόφ είπε, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως αυτό θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία.