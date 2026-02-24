Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε σήμερα την κυριότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) να ενισχύσει την προστασία των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών της Ρωσίας σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις που, όπως είπε, διεξήχθησαν με τη βοήθεια των δυτικών μυστικών υπηρεσιών.



Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας με αφορμή την τέταρτη επέτειο του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι οι εχθροί της Ρωσίας θα το μετανιώσουν αν πιέσουν υπερβολικά τη Μόσχα. «Δεν κατάφεραν να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα κατά της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης, επομένως ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία: αυτό περιλαμβάνει βομβαρδισμό πόλεων, σαμποτάζ υποδομών και απόπειρες δολοφονίας κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων», δήλωσε σε ακροατήριο αξιωματούχων της FSB.



«Υπάρχει απόλυτη ανάγκη να νικήσουνε τη Ρωσία. Ψάχνουν για οποιονδήποτε τρόπο, οτιδήποτε. Θα φτάσουν σε κάποιο ακραίο σημείο και μετά θα το μετανιώσουν», είπε. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ουκρανία έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε ρωσικές αποθήκες πετρελαίου, διυλιστήρια και λιμάνια, ενώ η Μόσχα την κατηγορεί και για μια σειρά δολοφονιών ανώτερων στρατιωτικών προσωπικοτήτων.



Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι οι ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο. Εξέδωσε εντολή για την «ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής προστασίας των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών και των χώρων δημόσιας συγκέντρωσης, την παροχή μέγιστης κάλυψης για κρίσιμες εγκαταστάσεις και, εάν είναι απαραίτητο, τον εξοπλισμό τους με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας», όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευθείας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια σύγκρουση. Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε μετά τη κατηγορία που διατύπωσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) νωρίτερα σήμερα ότι η Βρετανία και η Γαλλία προετοιμάζουν μυστικά τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με τεχνολογία και εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.



Η SVR δεν συμπεριέλαβε τεκμηριωμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της, για τον οποίο η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα δήλωσε ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ότι συνιστά «κατάφωρο ψέμα». Δεν υπήρχε άμεσο σχόλιο από τη Βρετανία. «Προειδοποιούμε άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας ευθείας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις ενδεχόμενες φρικτές συνέπειές της», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.