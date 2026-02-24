Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Ούγκο Ουμπέρ και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Ντουμπάι, το οποίο είχε κατακτήσει πέρυσι, με συνέπεια να βρίσκεται εκτός top-40 στην παγκόσμια κατάταξη για πρώτη φορά μετά το 2018.

Ο Έλληνας τενίστας ήθελε να κάνει μια πολύ καλή πορεία στο τουρνουά, τελικά όμως είπε «αντίο» από τον πρώτο γύρο, καθώς η απόδοσή του ήταν κακή κόντρα στον Ουμπέρ.

Ο Τσιτσιπάς έχασε με 6-4 το πρώτο σετ και δεν κατάφερε να απαντήσει στο δεύτερο και το έχασε και αυτό, με 7-5, με συνέπεια να ηττηθεί με 2-0 και να αποχωρήσει πρόωρα από το τουρνουά.

Ένας αποκλεισμός που έχει συνέπειες και σε ό,τι αφορά τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2018 δεν θα βρίσκεται στις πρώτες 40 θέσεις και δεν αποκλείεται, αναλόγως τα αποτελέσματα των άλλων αθλητών, να βγει και από την πρώτη 50άδα.

Τα σετ: 6-4, 7-5